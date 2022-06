Policía aprehende a organizadora del concierto de Rakim y Ken-Y por el delito de estafa

“Tal grupo nunca habría llegado a La Paz y se vendieron entradas, la mujer ya tenía orden de aprehensión por estafa con víctimas múltiples, no se la podía ubicar, no daba razón ni ha posibilitado la devolución del dinero de las entradas que vendió y las personas quedaron vulneradas y perjudicadas”, indicó Donaire a la prensa.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire, informó que en la ciudad de La Paz, en exteriores de la oficina del Ministerio de Justicia, se procedió a la aprehensión de la mujer que era parte de la organización del concierto de reguetón, que debía realizarse el 13 y 14 de mayo, cuando estaba previsto que se presenten Rakim y Ken-Y, lo que al final no sucedió.

La Policía Boliviana aprehendió este miércoles a Paola C., organizadora del concierto de Rakim y Ken-Y, por el delito de estafa con múltiples víctimas. El arresto ocurrió luego de que se remitió una solicitud para que el Viceministerio de Defensa del Consumidor medie en la devolución del costo de las entradas, debido a que el evento se suspendió.

En la carta que remitieron algunos fans al Viceministerio de Defensa del Consumidor, señalan que el 13 de mayo pasado, la empresa Squad Productions & Oasis Team, organizadora del evento Illimani Fest, pese a que emitió un comunicado en el que señalaba que a partir del 17 de mayo se haría la devolución del dinero de las entradas, eso nunca llegó a hacerse efectivo.

“Luego que no se presentaron los artistas, nosotros sólo hemos pedido la devolución del 100% del costo del ticket que era de 400 bolivianos, pero la señora (Paola C.) siempre nos daba largas, pese a que en uno de sus comunicados señalaba que a partir del 17 de mayo se iba a atender, pero no fue así, lo último que nos dijo que en la devolución iba a hacerla en agosto”, comentó Miguel Ulo, uno de los afectados.