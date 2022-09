Policía asegura que cocalero aprehendido con explosivos es parte de Adepcoca

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Rojas, aseguró este martes que el cocalero aprehendido con explosivos ayer es parte de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), del sector de Freddy Machicado. De esta forma, negó que pertenezca al grupo liderado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes.

“Hay otros elementos tácticos que hemos colectado y en su celular (del aprehendido) vemos que pertenece de Adepcoca Juvenil Yungueña, se ha podido captar mensajes que hace al personal de la Policía en una actitud hostil. Además, ayer, por su propia versión, confirmó que pertenece al grupo de Freddy Machicado”, enfatizó Rojas.

El lunes por la tarde, el joven, que estaba en medio de la marcha de Adepcoca y portaba explosivos, fue aprehendido por la Policía. Mientras era conducido a oficinas de la Felcc dijo que fue pagado por Arnold Alanes, dirigente del otro grupo cocalero.

“Alanes me ha obligado, me ha pagado 2.500 bolivianos. Alanes me ha dicho, ‘si no te infiltras entre los cocaleros yungueños, vamos a matar a tu mamá’, me ha dicho”, señaló el detenido.