Policía del caso Nallar a Del Castillo y Aguilera: “Si me mandan a la cárcel verán, contaré todo”

Lo que sorprendió a los fiscales, a investigadores fue que, tras su declaración en la cámara gesell, sacó su celular, llamó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, al entonces comandante general Jhonny Aguilera, a otros altos jefes policiales. Les dijo: “Si me mandan a la cárcel verán, contaré todo, tienen que hacer algo, porque si piso la cárcel me van a conocer”, según la información difundida por El Deber.

En su declaración realizada el 12 de agosto, el oficial develó que logró la captura de Nallar gracias al capitán Rubén Aparicio, a quien habría relacionado como su informante, el que tenía la ubicación del implicado y logró que se entregue.

A la pregunta sobre si ¿Sabe qué relación tenía el capitán Rubén Aparicio con el señor Nallar? Muñoz respondió: “Antes no, ahora deduzco, que sí, tal vez tenga relación familiar para que él haga que el señor se entregue, él hizo todo para entregarlo. Comuniqué esto a mis superiores, al general Aguilera, al coronel Illanes, al coronel Holguín, al coronel Miguel Ángel Burgoa. Esos son mis directos, a los dos primeros de manera personal, a los demás por teléfono. En el Comando Departamental indiqué que había un oficial que sabía dónde se encontraba este señor y que se iba a generar un operativo para capturarlo”, según la declaración del oficial, difundida por el medio cruceño.

En ese sentido, Muñoz aseguró que los contactos que mantuvo con Aparicio y todas las acciones que siguió para la captura, las comunicó a sus superiores. Aseguró que fue él quien procedió con el arresto gracias a la información que se le había proporcionado, primero hace mención a un informante denominado “Martin”, luego hace referencia que el informante seria el capitán Aparicio.

“Si, yo lo detuve, yo en ese momento conocía, tenía conocimiento de que había una orden de aprehensión del miércoles 22. Yo estaba en el operativo de entrega del señor Nallar, obviamente yo no contaba con la orden de aprehensión que contaba el señor Nallar en físico. Es por eso que yo lo trasladé a la Felcc, posteriormente al DACI, entregándolo al mayor Pérez. No es la primera vez que hacemos estos trabajos y lo coordinamos con los grupos, y cabe señalar que ni el Mayor Pérez tenía la aprehensión. Lo dejé como arrestado, no realicé ningún informe de acción directa, solo lo dejé como arrestado”, detalló el policía.

Nallar fue arrestado en la estación de servicio de Los Troncos. El mayor indicó que el acusado, levantando las manos, estaba esperando a la persona a la que se tenía que entregar. Dijo que dio parte de esa acción a sus superiores y al momento de la revisión al detenido no encontró nada, porque solo estaba con polera y pantalón.

El oficial dijo que su única misión era arrestar a Nallar y no dio explicaciones del por qué no detuvo a los acompañantes del acusado y los motivos para no secuestrar los celulares de todos ellos.

Negó que haya conocido a Nallar antes o tuviera alguna vinculación o que hubiera asistido a la fiesta de cumpleaños de esta persona.

Finalmente, el mayor Muñoz no aclaró si su informante “Martín” era el capitán Aparicio o si eran distintas personas, pero a lo largo de su declaración hizo entender que se trataba de una misma.

“Yo solamente estoy pidiendo mis garantías que el Estado y usted deberían darme, usted tiene que darme las garantías, que simplemente no me pase nada a mí y a mi familia en mi integridad física”, indicó el uniformado tras las revelaciones que hizo.

El mayor Álvaro Muñoz fue imputado hace unas semanas por el delito de asesinato en grado de complicidad. Según la Fiscalía, el policía ocultó información del hecho y presenció la entrega de armas a Nallar y su gente para la ejecución de sus tres camaradas en Porongo, el pasado 21 de junio.

En audiencia cautelar, un juez de la Guardia en Santa Cruz ordenó la liberación del oficial con medidas sustitutivas. Precisamente, antes de esa audiencia, el oficial había advertido al Ministro de Gobierno y al entonces Comandante de la Policía (Aguilera) de que si era encarcelado iba a contar todo lo que sabía.