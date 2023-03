Incluso se atrevió a citar de lo que se dice dentro de la institución policial sobre el capitán Javier, a quien algunos jefes policiales le dicen ser: “un mal necesario”, porque produce dinero sucio de la corrupción. “Saben a quienes me refiero y no quiero entrar en detalles, pero saben cómo están manejando desde hace mucho tiempo”.

“Él sigue en su curso, pese a todo lo que hace y comete. Ahora está demás decir quien lo protege y para quien recauda, quien lo envió destinado al comando de Challapata. Sabemos que era consentido de un general, no hay que ser muy inteligente para (darse cuenta para) quién trabaja, él es un recaudador y eso lo saben los altos mandos”, afirmó anoche Lara en contacto con DTV.

El capitán de la Policía Boliviana, Edman Lara, quien denunció a sus camaradas Salomón S. y Javier A., por someter a una persona en un caso que ahora es investigado por el delito de robo agravado, aseguró que este último, a la fecha, no fue aprehendido, y que incluso es “recaudador” de los altos mandos.

“Miren, hace días atrás, nuevamente está metido en ilícitos y esto avergüenza como Policía que utilizan su uniforme y la ley para cometer estos delitos. El capitán fue reincorporado estaba trabajando en La Paz, no entiendo cómo sigue protegido y acá hay que ser claros: lo protegen porque es un recaudador de dinero sucio de la corrupción para los altos mandos y lo digo de manera frontal, porque en la Policía nos conocemos”, enfatizó Lara.

“Lo interesante es que hasta la fecha el capitán A. U. sigue prófugo, es mentira que lo hayan aprehendido, no entiendo cómo es que la institución policial sigue protegiendo a un mal policía que tiene antecedentes”, enfatizó.

Hasta dijo que Javier A. se dedicaba a delinquir desde que era cadete, pero los que estaban en menor grado no se atrevían a denunciarlo y cuando egresó de suboficial fue involucrado en sustancias controladas en 2010, cuando fue sacado del Comando Departamental enmanillado y encarcelado, pero luego de unos meses nuevamente fue reincorporado a su curso.

Ante la consulta de qué se espera en su caso, tomando en cuenta que sus declaraciones sobre el caso le pueden traer problemas, ya que es un subalterno, Lara respondió que está cansado de la corrupción en la Policía.

“No me voy a cansar de luchar por una reestructuración de la Policía, la población pide a gritos el cambio de la Policía, quiere que los proteja, que no genere inseguridad. Hoy en día ya no se siente sensación de seguridad. Por denunciar los hechos de corrupción tengo una serie de procesos en mi contra”, afirmó al medio televisivo.