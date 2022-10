Policía interviene borrachera en la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Potosí

“Perdón, si uno tiene apariencia o no, no en ningún momento estuvimos bebiendo. No lo voy a dejar pasar, va a disculpar, es mi despacho y voy a trabajar, no oculto nada y ustedes están vulnerando el derecho a la intimidad”, se le escucha decir a Velásquez, quien hablaba con evidente dificultad por su estado de ebriedad.

El periodista afirmó que la autoridad judicial no le dejaba pasar hasta su oficina, porque en el ambiente estaban otros dos funcionarios, la secretaria y su auxiliar, este último en estado de ebriedad, tanto que no podía ni pararse.