“Muchas gracias señora juez. Muy buenos días señor fiscal, señor abogado y personas que están afectadas, pido mil disculpas por los actos que se han suscitado. Por tal motivo es que mi persona se presenta voluntariamente, ya que mi familia no tendría nada que ver, los delitos son personales”, fue parte de la breve intervención que tuvo el sargento en la audiencia cautelar que se celebró este lunes en Santa Cruz.

“Quien les habla es el sargento Saúl Fernández Andrade, llevo el grado de sargento en mi institución del verde olivo, ya que también he dañado la imagen de la Policía Boliviana. Eso sería todo, y también que mi familia estaría siendo perseguida, presionada. Eso es todo, ya, muchas gracias, pido mil disculpas”, concluyó el policía luego de que la juez le cedió la palabra para que asumiera su defensa en la audiencia virtual.

Sin embargo, el alegato no fue bien recibido por la defensa de las dos mujeres heridas que aún se encuentran internadas en un hospital.

“El procedimiento establece que una de las medidas para garantizar el resarcimiento de daños es la anotación preventiva de los bienes y lo vamos a pedir, porque hasta la fecha se han gastado unos 35.000 bolivianos en las curaciones de una de las afectadas, que fue atropellada al salir de su trabajo”, afirmó el abogado Edson Rojas.

Para el jurista, el pedido de disculpas del sargento no ayuda en nada a las víctimas y subrayó que los familiares del policía no solo no dieron ningún tipo de apoyo a las víctimas, sino que también están implicados.