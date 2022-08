Policía rescata a una niña que viajaba sola a Santa Cruz tras ser captada mediante Free Fire

La progenitora denunció que su hija había desaparecido, momento en el que la Policía inició la búsqueda. No obstante, la misma inició cuando la niña ya había pasado las trancas, pero con los trabajos de investigación se logra dar con el paradero, en Villa Montes, abordo del bus de la empresa Narváez.

También se investiga cómo la niña logró conseguir el boleto de viaje sin mostrar ningún documento y que autorice su traslado. No se descarta que otra persona esté involucrado.

“Es una alerta para los padres, el juego (Free Fire) para empezar es muy violento y los niños no deben jugarlo. Los padres deben controlar las relaciones que sus hijos tienen a través del celular y las redes sociales, pero parece que les dan el celular a los niños para que no molesten, y gente con perfiles falsos que no tienen buenas intenciones los captan”, reflexionó Castro.

Asimismo, recomendó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a que efectúen controles en las trancas, para detectar a los menores que no tienen autorización de viaje y sean víctimas de de trata o tráfico de personas.