Policías de la Felcv, tras negarse a investigar caso cámara espía, formalizan denuncia contra abogados de Camacho

Para Lobatón, el viernes, no se recibió la denuncia “porque es un hecho que no constituye un delito de violencia de cuerdo a La ley 348, por lo que la Felcv no tiene que recibir este tipo de denuncias”.