Policías de Umopar que murieron en accidente conducían un auto con placa clonada

Asimismo, Tránsito estableció que el uniformado que manejaba el vehículo particular estaba en estado de ebriedad.

No obstante, de acuerdo con el RUAT, esta placa pertenece a un vehículo tipo vagoneta de marca Hyndai de color bronce, tipo Tucson. Sin embargo, el auto siniestrado no es una vagoneta y es blanco como se lo vio en las fotos que circularon en las redes sociales.

El investigador chileno y fundador del Grupo Búsqueda de Vehículos, Hugo Bustos, confirmó que el vehículo en el que murieron los dos policías y una mujer en un accidente en Ivirgarzama tenía denuncia de robo desde hace más de un mes en el vecino país.

“No se necesita ser policía o autoridad para saber que la placa no corresponde a ese vehículo. La propietaria del motorizado denunció el robo acá en Chile y pensábamos que ya lo habíamos perdido, si no fuera por accidente no hubiéramos encontrado el auto”, dijo Bustos citado por Los Tiempos.