Por la desaparición de Juan José Dorado, Fiscalía y Felcc allanan el aeródromo Cupesí

Al día siguiente, la avioneta debía retornar a El Trompillo, pero no desde Cupesí, sino desde la propiedad El Cerro, itinerario que al parecer no se cumplió, ya que las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía dan cuenta de que no fue así, porque la nave no llegó a su destino ni retornó a la ciudad de Santa Cruz, reportó Red Uno.

Además de estos rastrillajes, en Paraguay continúan con los exámenes y estudios forenses para identificar el cuerpo sin vida que estaba envuelto en plástico en el chaco el pasado 13 de julio, y que según reportes preliminares forenses corresponden a Dorado.

La anterior semana, luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, deslizó que el desaparecido Juan José Dorado puede tener vínculos con el narcotráfico, agentes de Fiscalía y de la Felcc también allanaron el hangar 101 del aeropuerto El Trompillo, donde no encontraron la avioneta.