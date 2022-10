“Por manipulación de explosivos”, envían a la cárcel a cocalero que no tiene una mano y tres dedos

La autoridad del Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar de La Paz dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el dirigente cocalero Porfirio Rivero. El sindicado fue imputado por la presunta comisión de 12 delitos, entre ellos, la manipulación de explosivos, no obstante, éste no cuenta con la mano izquierda y en la mano derecha no tiene tres dedos.

“Tomando en cuenta que es un caso complejo y además tras la presentación de un video que ha hecho presente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, la autoridad ha determinado que existe con probabilidad autoría por parte del señor Porfirio (...) Se ha determinado detención preventiva por el plazo de seis meses en el penal de San Pedro”, informó la abogada Evelyn Cossio.