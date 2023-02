“A lo que dijo el custodio, hay órdenes para que pueda estar de esa manera (enmanillado). Yo le pregunté al custodio y le dije que no se va a poder escapar debido a su incapacidad”, agregó.

Según la hermana del dirigente, Apaza no presenta mejorías, ya que no puede mover las extremidades ni los ojos. “Ahora no maneja el pie, no maneja la mano; ni la vista le responde ¿Por qué le están haciendo esto? Y me dijeron ‘son órdenes’” , contó.

Apaza fue parte del Comité de Autodefensa de Adepcoca, y sufrió una embolia que le generó daños irreversibles.

De acuerdo con la abogada, Evelyn Cossío, Apaza no volverá a ser una persona sana.

Denuncian que buscan trasladar a Apaza a Chonchocoro

La abogada Cossio denunció este viernes que con informe médico dudoso y contradictorio se busca trasladar en las próximas horas a Chonchocoro al dirigente Cesar Apaza, alegando que no una embolia.

“El doctor Fajardo ha señalado que el señor Apaza no tendría ninguna situación clínica, pero además señala que él ya está muy estable y que su situación podría ser más psicológico, descartando cualquier posibilidad de embolia”, señaló la abogada a Unitel.

Dijo que el dirigente cocalero sufrió una embolia y fue víctima de maltrato por parte de dicho médico, incluso lo amenazó con darle de alta, por lo que puso en duda el informe médico.

Cossio reiteró que Apaza está en estado crítico, no despierta, no ingiere alimentos, le cuesta movilizar su cuerpo, y en esas condiciones no puede ser trasladado hasta Chonchocoro.

La jurista solicitó a la Fiscalía que autorice la conformación de una junta médica para atender al dirigente, pero la misma no fue respondida.