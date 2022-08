¿Por qué lucha un coronel contra un pastor “ciego”, la ASFI y un fiscal cliente de burdeles?

De entre las varias historias de delitos impunes en el sistema judicial de Bolivia, el cometido contra Sebastián Claure Acuña, coronel jubilado del Ejército, y su familia tiene detalles dignos de un guion cinematográfico. La estafa de millones de dólares a miles de ahorristas sería la trama y los protagonistas: un predicador “ciego” acusado, funcionarios corruptos, narcos en medio de la falsificación de documentos, disputas por tierras, accidentes automovilísticos y hasta damas de compañía.

El coronel

“Planificaron todo. Lo que le voy a contar está en los cuadernos de investigación de la Fiscalía, todo tiene respaldo; si van a publicar una nota, que esté bien documentada”, fue la principal recomendación que el coronel Sebastián Claure hizo y reiteró a lo largo de esta investigación.

Han pasado 14 años desde que Claure hizo el primer depósito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Buen Samaritano, de un monto que en los siguientes años se elevaría a 1.028.010 dólares americanos. Hace nueve años, Claure lleva adelante procesos judiciales contra ejecutivos y gerentes de esa entidad financiera. Han sido cinco los fiscales que hasta la fecha no esclarecen el entramado del fraude que afectó a 45.000 ahorristas.

El inicio de la pesadilla

La historia del coronel Claure comenzó en 2008 cuando una publicidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Buen Samaritano Ltda. llamó su atención y la de su esposa. Entonces, la entidad prometía el pago del 10% anual de intereses a los ahorristas que depositaran su dinero en ella.

Claure, quien a lo largo de 30 años de carrera militar había ahorrado lo suficiente para vivir en paz y asegurar su vejez, fue convencido por los ejecutivos de El Buen Samaritano de que la Cooperativa La Trinidad, donde le pagaban 15% de interés por sus ahorros, no tenía en regla su certificado de adecuación y que corría riesgo de perder su dinero.

Fue así que decidió tomar sus ahorros, y pese a que le pagarían 5% menos de interés, lo entregó a El Buen Samaritano, que tenía sus oficinas centrales en Santa Cruz, aunque él fue captado en la agencia regional de La Paz. Esta entidad sí tenía los documentos en regla, otorgados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Gran parte del millón de dólares que entregó a la cooperativa eran suyos. Otra porción menor pertenecía a sus familiares que confiaron la administración de su dinero en él y en su esposa.

Promesas incumplidas

Entre 2008 y 2013 Claure depositó a El Buen Samaritano un total 1.028.010 dólares, divididos en 23 Depósitos a Plazo Fijo (DPS), o como el reglamento de cooperativas emitido por la ASFI también los denomina: Certificado de Aportación Remunerado (CAR). Entonces Hoggier Hurtado era el presidente del Consejo Administrativo, con poder sobre la gerencia general y las departamentales.

En 2014 los ejecutivos de la empresa iniciaron negociaciones con el coronel con el argumento de que la cooperativa ya no tenía la liquidez para pagar los intereses prometidos. En las negociaciones trataron de cambiar las cláusulas de los contratos, estrategia que sí funcionó con los CAR de la mayoría de las víctimas, 45.000 hasta 2015, según datos que dio el propio Hurtado.

Por medio de resoluciones aprobadas en “supuestas asambleas de socios, pero que sólo eran decisiones de un grupo dirigido por Hurtado”, disminuyeron el pago del interés del 10% a sólo 3%, además de que le ofrecieron pagar el capital otorgándole terrenos ubicados en una zona rural, sin servicios básicos y sobrevaluados, sostiene Claure, quien no aceptó ninguno de los ofrecimientos. Así fue que comenzó el litigio legal que lleva nueve años.

La cooperativa le dejó pagar los intereses por el millón de dólares en enero de 2014; entonces Claure recurrió a un proceso ejecutivo o juicio civil que ganó a El Buen Samaritano en 2015. El juez ordenó el remate de los bienes de la cooperativa, y el pago del capital y el interés en mora que para ese año ya se había incrementado a 1,67 millones de dólares. Pero Hurtado y el resto de implicados recurrieron a otras estrategias, lograron transferir a nombre de otras personas los bienes secuestrados y ahora la deuda no puede ser cobrada.

Fue así que en ese mismo año el coronel Claure inició el proceso penal por estafa, asociación delictuosa y delitos financieros caratulado como Caso: LPZ 1511133, del cual la Fiscalía de La Paz negó dar información para este reportaje. En estos siete años, cambiaron a cinco fiscales, ninguno logró que Hurtado y otros 30 implicados sean detenidos.

“Planificaron la estafa desde 2008, Hurtado y sus socios (miembros del Directorio Administrativo, gerentes generales y regionales de El Buen Samaritano y otras nueve empresas) malversaron el dinero de los ahorristas por medio de préstamos millonarios entre ellos. Usaron a palos blancos, gente a la que incriminaron haciéndoles firmar los documentos, pero el dinero iba a parar a sus cuentas”, asegura Claure.

Así comenzó la lucha del coronel y su esposa Norah Lucy Romero de Claure, quienes en estrados judiciales hacen frente a más de 30 implicados, varios de los que ya fueron acusados por “estafa, asociación delictuosa y delitos financieros”. El juicio lleva dos años de retraso.

No sólo ahorros, también salud

Claure no sólo perdió varios años de su vida en la búsqueda de justicia, sino también paz y salud. Cuando habla se agita y parece que estuviera siempre agotado, por sus ojos enrojecidos.

Son las secuelas del accidente automovilístico al que sobrevivió en 2019. Un chofer imprudente que bajaba en contrarruta por la Autopista La Paz-El Alto, embistió el vehículo del coronel cuando éste se dirigía al aeropuerto para viajar a Santa Cruz para asistir a una audiencia.

“Ésa fue otra consecuencia de este caso y ante la complicidad de jueces y fiscales que le creyeron a este predicador. Él (Hurtado, desde 2017) presentó un carnet del Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) en el que dice que tiene ceguera total y que por ser de la tercera edad no podía viajar a La Paz”, relata el coronel.

“Todo eso es falso, porque Hurtado predica leyendo la biblia. Él nos estafó y ahora yo debo gastar en pasajes de avión y abogados para lograr que avance el caso. Hasta la fecha ni siquiera hubo audiencia cautelar; se burla del juez que lo declaró en rebeldía dos veces, nunca lo detienen”, dice indignado el militar.

Claure no recuerda cómo ayudó a otros heridos el día del accidente. Tuvo que someterse a una costosa recuperación que incluyó la reconstrucción parcial de su rostro y aún padece migrañas que combate a diario con medicamentos y el enrojecimiento de los ojos que, ante cualquier esfuerzo, se le nublan con gruesas lágrimas.

El falso ciego y el fiscal cliente

Desde que se enteró que funcionarios judiciales apodaban “el falso ciego” a Hurtado, el principal acusado del fraude, Claure impulsó una investigación. En enero de 2021, el Instituto Boliviano de la Ceguera (ICB) certificó que Hurtado no estaba registrado como persona con discapacidad visual y que no emitió carnet alguno en su favor.

El proceso por uso de instrumento falsificado contra Hurtado se dilató, como figura en el cuaderno de control jurisdiccional, porque presentó otro carnet de discapacidad, esta vez auditiva. “El predicador pasó de ciego a sordo y los fiscales y jueces lo permiten”, dice el coronel, con papeles en mano.

Y es que la indignación de Claure tiene base; además del informe del IBC, un video tomado el 16 de mayo de 2021, en puertas de la Felcc de Santa Cruz, que muestra a un Hurtado invidente con lentes oscuros y tanteando el piso con un bastón. Pero minutos antes fue filmado leyendo y escribiendo en su celular. En el video, el predicador incluso gira la cabeza para ver a otros implicados que van llegando a la Felcc.

Otro hecho que llama la atención en torno al caso es el proteccionismo con el que actuaron el exfiscal general Ramiro Guerrero y el exdepartamental de La Paz, Edwin Blanco (actual juez de sentencia), cuando el entonces diputado Rafel Quispe denunció, en mayo de 2018, la extorsión que sufrió Claure por parte del “fiscal anticorrupción” Omar Alcides Mejillones Copana.

Con fotos, recibos de casas de citas y audios, Quispe puso en evidencia que Mejillones pidió dinero “prestado” a Claure, para pagar cuentas con damas de compañía. El memorial de denuncia señala que el fiscal -que este año logró la sentencia contra la expresidenta Jeanine Añez- obligaba al coronel a ir por él a estos lugares, con el supuesto fin de hablar de la estafa.

Ante los abusos, el abogado de Claure, Jhonny Castelú, instruyó a su cliente grabar al extorsionador y documentar el “préstamo” de 5.000 dólares que pretendía el fiscal. En los audios se escucha a Mejillones en estado de ebriedad asegurando que otros dos fiscales anticorrupción favorecían a la defensa de Hurtado.

El actual fiscal departamental de La Paz, William Alave, negó dar información sobre cómo se cerró el proceso contra Mejillones, pese a la denuncia de un diputado y las pruebas.

De la ASFI al “Samaritano”

Otros hechos de supuesta corrupción, que también están documentados en el caso, implican a tres funcionarios de la ASFI que pasaron a trabajar para El Buen Samaritano.

En los expedientes hay un informe que revela que en 2009, Raúl Miranda, uno de los que en 2009 firmó y otorgó por la ASFI la autorización del Certificado de Adecuación para la cooperativa, en 2011 pasó a trabajar para El Buen Samaritano con un salario de 15.450 bolivianos. Armando Farfán, otro exfuncionario de la ASFI, pasó a ser gerente general de la cooperativa entre 2014 y 2015; fue quien logró que se cambien las cláusulas de los contratos con cientos de ahorristas en beneficio de la cooperativa.

Finalmente, Moisés Emilio Cabrera, que fue parte del equipo multidisciplinario en la ASFI hasta 2019, desde 2020 es –según los documentos de los procesos judiciales– abogado de la cooperativa. Para el actual gerente general de El Buen Samaritano, Boris Borda, Cabrera no incurre en ninguna falta ética y fue contratado por su conocimiento en el área.

La ASFI asegura que no puede intervenir El Buen Samaritano pues la cooperativa no se encuentra bajo su jurisdicción al no estar en regla.

¿Narcos en la trama?

Con todo esto, a la trama sólo le faltaría el toque del narcotráfico. Y Hurtado lo añadió a los expedientes judiciales el 13 de marzo de 2019. En un memorial presentado por uno de sus hijos, el predicador denunció que una mujer y dos varones amenazaron a Hurtado para que paguen la deuda que tenían con Claure.

Añadieron que Cueto era la expareja boliviana del narco colombiano y exjefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La familia Hurtado usó el memorial para suspender una audiencia, argumentando que el sobresalto provocó la internación al predicador. La Fiscalía verificó que ese argumento no fue real.

Más víctimas

Jorge Schultze presentó la denuncia contra la Cooperativa El Buen Samaritano por estafa de 160.000 dólares en la Fiscalía de Santa Cruz el 16 de marzo de 2015. El depósito se hizo en octubre de 2013 y el caso continúa abierto. “El dinero lo traje del exterior, yo soy médico jubilado de Estados Unidos”, afirmó.

Mario Alarcón es otra de las víctimas. “El dinero que depositamos (el 18 de noviembre de 2011) en El Buen Samaritano, 60.000 dólares, está a nombre de mi esposa. Una parte de esa plata venía de la venta de una casa y confié el dinero de mi liquidación”, relató.

Además de ellos, hay cientos de víctimas. Muchas de ellas no instauraron procesos. El coronel Claure lamenta que el juicio no avance, pero asegura que no desistirá en su lucha. “Tiene que hacerse justicia”, reafirma.

Ésta es la tercera entrega de la investigación de P7 Plus. Puede ver la versión multimedia en el minisitio, al hacer click en este link.