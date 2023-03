Su esposa dice que está intranquilo, sobre todo porque no puede valerse por sí mismo, y ya no cuenta con la ayuda de personal médico para asistirlo, como cuando se encontraba internado en el hospital.

“Él tiene dolor de cabeza y queríamos darle pastillas, pero no nos dejan ingresar nada y nos decomisan, ahí no hay posta, no hay ningún médico que lo atienda, no hay quien lo asista (...). Hay un compañero, un privado de libertad que tiene conocimientos médicos y él le ayuda. Son sus compañeros quienes le ayudan en todo”, comentó con tristeza.

El clima de Chonchocoro también está minando la salud del exdirigente cocalero, según el relato de su esposa. “El clima le está afectando también y solo nos dice ‘qué más pasará’, no puede hablar mucho. Nos encontramos preocupados porque su presión le está subiendo”, agregó.