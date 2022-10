Potosí: Magistratura y Fiscalía procesan a vocales y funcionarios por borrachera

Los vocales y funcionarios públicos que fueron sorprendidos consumiendo alcohol en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí enfrentan procesos disciplinarios y penales que iniciaron dos instancias: el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de ese departamento.

La responsable de la Magistratura, Betzabé Saavedra, dijo ayer que existe suficiente evidencia para suspender a los vocales que utilizaron oficinas públicas para consumir alcohol.

“Al momento de la intervención del Consejo de la Magistratura nos hemos percatado de dos funcionarios subalternos en lamentable estado de ebriedad. Sin embargo, en un video de la prensa se evidencia alrededor de cinco personas, entre ellas vocales de la Sala Constitucional. Contra todos ellos se van a iniciar los procesos correspondientes”, informó Saavedra.

¿Qué pasó?

La noche del lunes el medio potosino de prensa digital El Federal Noticias publicó un video en el que se ve a unos cinco servidores públicos, entre ellos vocales del TDJ, bebiendo alcohol en la oficina de la Sala Constitucional del TDJ.

Según los datos preliminares del Consejo de la Magistratura, el festejo se dio en horas de la tarde y fueron sorprendidos a las 16:20, en medio del ágape.

Uno de los vocales de la Sala Constitucional fue identificado como Vladimir Humberto Velásquez Ortega, fue sorprendido por un periodista en un visible estado de ebriedad, ya que mostraba dificultad al articular las palabras. “¿Usted ha estado bebiendo?”, le pregunta el reportero, a lo que él responde: “No, en ningún momento”.

La imagen inicial del video muestra a funcionarios bebiendo alcohol en dichas oficinas públicas del TDJ en Potosí. En la mesa central hay un pastel, alcohol y vasos de plástico, y en uno de los sillones se ve recostado a un varón, durmiendo.

“Usted no puede pararse, ¿ha estado bebiendo, verdad?”, pregunta el periodista a otra funcionaria, a lo que ésta responde entre dientes: “No estamos bebiendo. Aquí estoy parada, me ve parada... No tengo por qué hacerle caso a usted”, dice la mujer dando un portazo y cerrando su oficina.

Minutos después, funcionarios de la Magistratura, la Fiscalía y la Policía intervinieron el lugar y sacaron a los ebrios, entre ellos el hombre que dormitaba en los sillones y que no podía sostenerse en pie. Los policías tuvieron que sacarlo con los brazos colgando e introducirlo a una patrulla policial.

A pesar de que no se conoce el nombre del otro vocal que habría participado del festejo de lunes, la consejera Saavedra dijo ayer que por los videos se pudo evidenciar la presencia de “dos vocales de la Sala Constitucional y todo el personal subalterno”.

Con todo, la Magistratura inició un proceso disciplinario contra todos los involucrados en la irregularidad y a la consulta de si este hecho amerita la suspensión de los vocales, la consejera Saavedra afirmó que existe suficiente evidencia.

“¿Puede haber la suspensión de los vocales?”, consultó la prensa y Saavedra respondió: “Estimamos que sí, producto de los procesos. Existe suficiente evidencia, está el video de la prensa, hay testigos; estimamos que procedería con esa sanción”.

En tanto, la fiscal de Potosí Roxana Choque confirmó que el caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público, instancia que inició la investigación de los hechos.

Entre la comisión de delitos de los servidores públicos, el Consejo de la Magistraturas identifica el uso indebido de bienes del Estado. “Se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y se estima que en las próximas horas el Ministerio Público determinará si se procede a la imputación formal de los funcionarios públicos”, precisó la consejera.