Dos premilitares terminaron en el hospital después de una dura jornada de ejercicios en la Base Naval Ballivián, de Rurrenabaque, en Beni, informó El Deber. El suceso ocurrió el lunes, cuando los conscriptos fueron expuestos al sol por cuatro horas, con sólo 10 minutos de descanso, así lo relatan los propios soldados y padres de familia.

El caso más grave involucra al adolescente Josué Gabriel A. L., de 16 años, quien tuvo que ser evacuado de emergencia a la ciudad de Trinidad.

“El doctor me dijo en ‘Rurre’ que no había más que hacer allá, que espere un milagro, porque mi hijo no reaccionaba. Estaba muy mal y necesitaba terapia intensiva”, afirmó a El Deber la madre del premilitar.

Otro joven fue ingresado de emergencia también al hospital de esa población beniana, pero al cabo de dos horas fue dado de alta.

Testimonios de afectados

Algunos conscriptos afirmaron que ocho premilitares vomitaron al cabo de la jornada de instrucción.

“Sólo nos dieron 10 minutos para comprar algo en una venta. Muchos no logramos comprar nada, porque somos 93 en la compañía y tuvimos que retornar sin comer ni tomar agua”, afirmó un premilitar, que prefirió no dar a conocer su nombre. El descanso normal en una jornada de instrucción es de 30 minutos.

Por su parte, el capitán de Fragata Amílcar Rioja, comandante de la Base Naval Ballivián, afirmó que el incidente fue producto de la insolación. “El premilitar fue llevado a Trinidad, camina y pudo hablar con su madre, ya está bien”, afirmó a El Deber, desde Rurrenabaque.

Sobre la salud del premilitar, la madre indicó que el joven ha mostrado mejoría, pero se olvida de las cosas de manera rápida. “Tiene lagunas mentales”, agregó.

La mujer indicó que necesita ayuda para solventar los gastos de su hijo, porque es de escasos recursos. Trabaja de limpieza en el hospital de Reyes, desde donde su hijo se desplazaba hasta Rurrenabaque para prestar su servicio militar.

“Sólo me pagaron el expreso en un trufi y me acompañó el enfermero del cuartel. Después no me dieron nada más. Gracias a la colaboración de los padres es que pude pagar unas recetas y estudios que le están haciendo a mi hijo”, añadió la mujer.

El martes el sargento Roberto Quiroz, responsable de la compañía donde los premilitares tuvieron problemas de salud, no apareció. El comandante informó que fue removido a otra unidad. Madres llegaron hasta el hospital e increparon a uno de los instructores.

El suceso ocurrió un día antes de que se inicie el reclutamiento de jóvenes para el primer escalafón 2023, en 133 centros militares en todo el país.