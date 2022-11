Presentan una cuarta denuncia contra Camacho, ahora por traición a la patria

En respuesta a la demanda interpuesta ante el Ministerio Público, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, consideró -en contacto con Página Siete- que no hay delito en considerar al federalismo como una nueva forma de organización del Estado, por lo que consideró que la denuncia del comité impulsor de juicios a exautoridades no tiene sentido.

“El federalismo es una nueva forma de organizar el Estado y la misma CPE establece que también uno puede plantear una nueva forma de organización. Antes de 2009, el Estado estaba organizado de una manera, ahora está organizado de otra manera, a partir de la promulgación de la nueva CPE. No se podría, no entiendo dónde está el delito, porque nadie ha hablado de separatismo, entonces no le veo sentido a la denuncia que presentaron”, indicó Cuéllar a Página Siete.

Añadió en ese sentido que la protesta por el censo no la determinaron “dos personas”, sino que fue una petición emanada del cabildo efectuado en el Cristo Redentor el 30 de septiembre.

“El paro indefinido no ha sido definido por una o dos personas, o por el Comité Interinstitucional, sino que ha sido definido por un cabildo que también está constitucionalizado (...). Ellos están en su derecho de presentar la denuncia, pero consideramos que estamos respaldados por la Constitución”, sostuvo el rector de la Uagrm.