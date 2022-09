$!Presidente de ABC no figura entre los cinco investigados de la Fiscalía

En su declaración ante los fiscales, el exgerente técnico nacional de la ABC Cristian Mendieta negó haber incurrido en actos de corrupción dentro del proceso de contratación de la empresa China Harbour CHEC, para la construcción de la doble vía, Sucre - Yamparáez. El exgerente es uno de los dos primeros detenidos por este caso, junto al representante de la empresa extranjera, Jin Zheng Yuan.

Mendieta señala a los miembros de la comisión de calificación de la propuesta como responsables de cualquier irregularidad.

“El responsable del proceso de contratación era el ingeniero Hernán Palacios y existe una comisión de calificación conformada por los ingenieros Juan Carlos Hidalgo, Juan Carlos Chipana, Cosme Agostope, dos o tres funcionarios (...) que tienen la obligación, según normativa, de resguardar la carpeta y la propuesta, dicho documento no tiene que salir de la ABC Chuquisaca, entonces yo no he tenido nada que ver con este proceso de contratación, porque no hay forma técnica que participe de este proceso”, aseguró Mendieta.

El exgerente también negó haber acompañado al presidente de la ABC, Henry Nina, a cobrar el soborno de 9 millones de bolivianos a la casa del ciudadano chino, como señala la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía.