“Quieren encerrar a todo el directorio de la Unión Juvenil Cruceñista del Plan 3000 con esa declaración inventada y armada. Quieren callarnos completamente. Nos inculparon a muchos de cosas que nosotros no tenemos nada que ver y que no hicimos. Tienen una lista con aproximadamente diez nombres. La persecución política a todos nosotros es real. Y no podemos esperar una justicia imparcial cuando sabemos que está con el Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP que nos quiere presos”, agregó.

De acuerdo con la denuncia de Gonzáles, Sánchez fue incomunicado y no se le permitió ver a su esposa ni a su abogado personal, Martín Camacho, violando los derechos del detenido.

“No dejaron ingresar a la esposa por más de 4 horas. A su abogado de preferencia, Dr. Martin Camacho, lo dejaron esperando y no le permitieron el ingreso por más de media hora, hasta que terminen supuestamente de tomarle la declaración”, explicó.