Presunto feminicida de Viviana anuncia su entrega a la Policía argentina y pide liberar a otros arrestados

Javier C., principal sospechoso por la muerte de una joven embarazada en el departamento de Santa Cruz, intentó este miércoles entregarse a la Policía argentina, tal como adelantó a primera hora de la mañana.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=430791582482111&external_log_id=a907d137-5a68-43da-9437-cd35919887ba&q=javier%20copa

Hasta el momento se desconoce si efectivamente se entregó a las autoridades del vecino país, como prometió en otro audiovisual publicado más temprano. En ese primer video, tras hacer el anuncio de la entrega, pidió que liberen a su hermano y amigo de infancia, quienes actualmente se encuentran detenidos por el mismo crimen.

“Hoy día miércoles, (14) de septiembre, quiero hacer la declaración de que me voy a entregar. Voy a someterme a la justicia boliviana. Pido la liberación y que sean absueltos de toda culpa y responsabilidad las personas inocentemente aprehendidas que son mi hermano Ramiro C., el cual no tiene nada que ver, y Daniel S.”, dijo.