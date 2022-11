Procesan a policía por tentativa de homicidio, él alega inocencia

El coronel de Policía V. H. P. A. y su esposa A. M. M. enfrentan un proceso penal, acusados de homicidio suicidio, en el grado de tentativa por el constante “acoso” contra G. R., una mujer que en 2018 intentó quitarse la vida. La denuncia presentada hace cuatro años fue admitida por la Fiscalía, pero la defensa de la víctima denuncia retardación en el proceso, en tanto que el acusado alega que esa acusación es falsa y sólo pretende dañar su imagen.

En la actualidad, el coronel es comandante de Policía en un distrito del departamento de Potosí, pero el hecho de la denuncia pasó en La Paz hace más de cuatro años, relató G. R. a Página Siete. La mujer dijo que tuvo que peregrinar por cuatro años para que su caso sea tomado en cuenta en el Ministerio Público. Denunció que la Policía “encubría” al denunciado, amedrentaba a sus familiares y testigos en la demanda y que el oficial “tiene muchas influencias” en la entidad verde olivo y en la justicia.

“La Policía lo encubría. Fui al juzgado y mis denuncias no tenían resultados; este señor tiene muchas influencias hasta el día de hoy y así fueron pasando los años. En agosto de 2018 entré en una crisis tremenda, donde ya no encuentro una salida. Ya no tenía nada para proteger a mi familia, a mi hijo, ya nadie me escuchaba y decido quitarme la vida”, contó.

La llevaron al Hospital de Clínicas, donde los médicos le salvaron la vida y tras ese episodio, su padre inició la querella contra el coronel de Policía.

El aludido negó las acusaciones en su contra, dijo que sólo buscan “empañar” la imagen suya y de su esposa. Se abstuvo de dar mayor información del tema “para no entorpecer” las investigaciones. Señaló que él y su esposa también fueron “extorsionados” por G. R.

“No es más que una calumnia de alguien que quiere empañarme a mí y a mi esposa (...). Lo que ha sido su padre, un exfuncionario de policía, y cómo se ha aprovechado de muchos otros casos, incluso su madre ahora mismo. Incluso la extorsión que yo he sufrido de parte de ella en algún momento, en este caso mi esposa. Todo eso no quisiera entorpecer, pero ya está de buen tamaño”, afirmó.

El abogado de la víctima, Jaime Enríquez, informó que la audiencia que debía realizarse el 15 de noviembre contra los imputados fue nuevamente suspendida, debido a la inasistencia del representante de la Fiscalía.

“Se suspendió porque no acudió el representante del Ministerio Público (...) ante esa inasistencia, hemos pedido que se oficie al fiscal para hacer conocer esta inasistencia, que definitivamente no sólo perjudica a la administración de la justicia, sino que constituye una revictimización para la víctima que estar permanentemente sometida a un calvario de audiencias”, dijo el jurista a este medio.

G. R. contó que es comunicadora social y en 2011 trabajó en un programa televisivo que destaca la labor de la Policía. Fue ahí donde empezó el acoso de manera gradual. “Yo lo conozco a este coronel, en ese entonces era capitán, hemos hecho muchos trabajos con este señor, pero este señor, muy ‘galán’ tenía otras intenciones: me acosaba, me pretendía, yo mantuve distancia porque el señor me dobla en edad, entonces decido cortar todo tipo de relación laboral con este señor”, explica, a tiempo de señalar que fue desde ese momento que comenzó a recibir “llamadas, acoso e insultos” de la esposa del coronel.

Sobre el rol de la esposa del imputado, dijo que pesa también una sentencia penal por el delito de pornografía, por haber usado su imagen en montajes.

“La esposa de este coronel está sentenciada por otra denuncia que yo hice por pornografía, ella ha llegado a montar mi imagen con cuerpos desnudos ofreciéndome como dama de compañía”, aseguró G. R.