Quelca es sobreseído y creen que no se impulsó el proceso

El exministro de Educación Adrián Quelca fue sobreseído por la justicia y liberado del proceso judicial por el delito de incumplimiento de deberes por el cual estaba imputado desde 2021. Abel Loma, abogado de la exviceministra Áurea Balderrama, quien denunció a la exautoridad, apuntó al Ministerio de Educación, que “no impulsó la investigación”.

“Así como en su tiempo se ha ofendido de todas las formas a quien fuera el ministro Adrián Quelca, hoy queremos que la opinión pública conozca: Adrián se ha defendido de todas las formas, ha demostrado que nunca incumplió deberes y que sus deberes no son ver el chat de un dependiente”, dijo ayer la abogada de Quelca, Mary Carrasco. La resolución de sobreseimiento a Quelca por el “caso chanchullos” se emitió el 4 de julio por parte de la Fiscalía.

Según la denuncia, entre enero y mayo de 2021 se traficaron exámenes en el proceso de institucionalización a cargos en Educación. El hecho fue revelado por Página Siete y, en su momento, el director de la Dirección General de Educación Superior Técnica del Ministerio de Educación, Agustín Tarifa, fue detenido por su participación en el ilícito. Quelca supuestamente envió instrucciones por WhatsApp a Tarifa para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en la designación de cargos directivos, de acuerdo con la denuncia de la entonces viceministra Balderrama. Quelca fue imputado por la Fiscalía y renunció en noviembre de 2021.

Carrasco sugirió ayer que Balderrama hizo la denuncia contra Quelca porque pretendía llegar así “al cargo de ministra”.

No impulsaron indagación

Loma, abogado defensor de la exviceministra Balderrama, que denunció a Quelca, apuntó ayer que la actual administración del Ministerio de Educación no impulsó los actos investigativos como víctima contra Quelca.

“El Ministerio de Educación (dirigido por Edgar Pary) como parte víctima del caso debió haber hecho todos los actos investigativos, pero no lo hicieron”, señaló Loma que sospecha de “un pacto interno”, para no proseguir con la indagación. El Ministerio de Educación aún no se pronunció sobre el sobreseimiento de su exautoridad.

Ante las declaraciones de Carrasco de que Balderrama denunció a Quelca porque estaba tras el cargo de ministra, Loma anunció que presentarán una querella criminal contra ella y Quelca por difamación y calumnias. “Tienen que aclarar ante un juzgado por qué aseveraron que Balderrama hizo la denuncia porque buscaba el cargo de ministra”, dijo Loma.