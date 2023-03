“Lo que nos preocupa como dirección penitenciaria es que señor César Apaza está rechazando la intervención de nuestros médicos y de los enfermeros, porque no está permitiendo que los médicos puedan tomar signos vitales y demás. La razón, le hemos preguntado, nos dice que no quiere, nada más”, informó a los medios de comunicación la directora Nacional de Salud de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Mariana García.

García aseguró que Apaza fue trasladado del Hospital de Clínicas a la unidad de internación del centro de penal de Chonchocoro, tras su alta médica. Sin embargo, el cocalero pidió regresar a su celda, donde recibe la ayuda de sus compañeros, según la especialista.

Estas declaraciones se dan luego de que la familia denunciara que el cocalero se encuentra postrado en su cama debido a la parálisis que sufre y que depende de sus compañeros de celda hasta para que le cambien el pañal.

Hasta la fecha se conocía que el dirigente sufrió una embolia por lo que fue internado por un mes en el hospital. Este lunes, García descartó este cuadro y aseguró que su estado de salud es estable, pero que aún requiere ayuda, debido a la parálisis de la mitad de su cuerpo.

“El paciente no se encuentra con un accidente cerebrovascular, por lo cual la unidad del Hospital de Clínicas lo ha derivado a la atención más ambulatoria. No se ha visto que se requiera su internación, por lo cual este paciente ha sido dado de alta, a través de una junta médica”, señaló. La especialista no brindó más detalles sobre el diagnóstico del dirigente.

Ante este panorama, el área médica solicitó a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario evaluar la posibilidad de que el cocalero regrese al área de cuidados del centro de salud de Chonchocoro, según García.