“Vivimos muy hacinadas. Esta cárcel tiene capacidad para 150 internas, pero actualmente estamos 312. Hay mujeres que viven con sus hijos, hay de la tercera edad y con enfermedades terminales. Vivimos mal, es inhumano. Duermen de a dos, están hacinadas. Cuando van llegando nuevas sufren, ya que deben dormir en el suelo porque no hay espacio”, cuenta Wilma R., delegada interna del penal San Sebastián Mujeres de la ciudad de Cochabamba.

La situación del penal de mujeres de la Llajta refleja el hacinamiento en el que se encuentran las siete cárceles – o centros de rehabilitación y readaptación- destinados a los privados de libertad. Estos penales son: San Sebastián varones, San Sebastián mujeres, San Antonio (los tres ubicados en el casco viejo), San Pedro y El Abra en Sacaba, San Pablo de Quillacollo y una carceleta en Arani.

De acuerdo con datos de Régimen Penitenciario, la cárcel más hacinada de Cochabamba es San Sebastián varones, al superar su capacidad y llegar al 300% de sobrepoblación.

“Los centros de rehabilitación están ocupados al 100% y algunos llegan al 300%, como por ejemplo San Sebastián varones, se ha triplicado la población. En todos los centros penitenciarios hay una sobrepoblación duplicando o triplicando su capacidad”, afirma la directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Estrella Rocha. En los siete centros penitenciarios de Cochabamba, hasta enero de 2023, existían 3.505 privados de libertad (incluye los beneficiados con detención domiciliaria y reciben prediario). Los preventivos son 2.679 y 731 que tienen sentencia ejecutoriada.

Sobrepoblación de reos

Según cifras del Ministerio de Justicia, facilitados por la Dirección General de Régimen Penitenciario, la capacidad de San Sebastián varones es para 250 privados de libertad, pero en 2021 habitaban 668 reflejando un hacinamiento de casi el 200%.

Los mismos datos señalan que hasta febrero de 2021 el hacinamiento en las cárceles del país era del 167%. En las 47 cárceles y carceletas provinciales su capacidad estaba prevista para albergar a 6.765 privados de libertad, pero ese año se registró a 17.863.

Los centros de rehabilitados más hacinados son San Pedro de La Paz, que tiene una capacidad para 400, pero acoge a 2.566. Chonchocoro fue construido sólo para 103, pero ahí conviven más de 380 reclusos.

Palmasola de Santa Cruz es para 1.171, sin embargo, ahí están más de 5.110 reos. El Abra de Cochabamba tiene una capacidad para 360, pero están recluidos más de 800.

San Sebastián mujeres

La única cárcel de mujeres en Cochabamba está ubicada en pleno centro de la ciudad. A pocos metros está el recinto San Sebastián varones. Es una casona construida hace más de 100 años, algunos sectores y paredes aún son de adobe.

Las reclusas usan telas, cartones, mamparas y calaminas para dividir o separar algunas piezas o habitaciones para tener algo de privacidad, ya que viven “apretadas” en un recinto que no fue construido para albergar a tantas personas.

La delegada interna explica que pese al hacinamiento hay reclusas que conviven con sus hijos, porque no tienen quién las ayude o se haga cargo de ellos, que hay mujeres con enfermedades terminales y también de la tercera edad, quienes no pueden acceder a una “justicia justa”, a la reducción de sus penas o el indulto para descongestionar ese penal.

“Desde hace dos años que ya no hay indulto y por eso sigue el hacinamiento. No solo es acá, es en todos los recintos carcelarios. Acá hay ocho niños que viven con sus mamás. Pueden estar niños desde recién nacidos hasta los cinco años, porque afuera algunos no tienen familia y por ese motivo se les permite. Estamos rehacinadas, a veces dormimos en batea, o sea, muy estrechitas. Siempre pedimos que amplíen los ambientes, que nos lleven a otro lugar más amplio, pero no hacen nada”, lamenta Wilma.

La parte delantera del recinto, el muro principal, es de tres plantas y está construido de ladrillo con revoque de cemento. El interior es de dos plantas y allí habitan la mayoría de las internas. La construcción es antigua y varios sectores requieren mantenimiento.

Derecho de piso

La delegada contó que pese a la sobrepoblación tratan de ofrecen las mejores condiciones de vida a las internas. Detalló que los baños y duchas están en mal estado y requieren mantenimiento con urgencia. Hicieron la solicitud a Régimen Penitenciario, pero “no les ayudó”, por lo que tuvieron que acudir a “sus recursos” que recaudaron por los cobros de derecho de piso a las nuevas que ingresan al penal.

“Ni Régimen nos ayuda. Con los ingresos de las mismas internas hacemos el mantenimiento. Con nuestros recursos hacemos las refacciones que se necesita al interior del penal. Por eso tenemos que cobrar derecho de piso para la manutención. Estamos olvidadas. Estamos haciendo la refacción de los baños y las duchas, que es lo que más usamos. Nos ha costado 3.500 bolivianos. Hemos tenido que acudir a los recursos de derechos de piso por las nuevas que ingresan para pagar. Ese dinero que juntamos lo destinamos para los arreglos”, precisó la delegada.

Más ingresos a las cárceles que salidas

En 2018, la Defensoría del Pueblo publicó un informe titulado “Volcar la mirada a las cárceles”, en el que realiza un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en las cárceles del país.

El informe revela el hacinamiento en las cárceles, las precarias condiciones de las infraestructuras y las limitaciones y vulnerabilidad en la que se encuentran. Respecto al penal de San Pablo de Quillacollo el estudio precisa respecto a la infraestructura que “los muros perimetrales, techos, fachada, ventanas y exteriores es regular, sin embargo, se requiere refacciones y pintura”.

Ese año San Pablo tenía registrado a 258 reclusos y de cada ocho que salían en libertad al mes ingresaban entre 10 a 15 internos. Sobre las celdas individuales, tienen una dimensión aproximada de 1,10 por dos metros, mientras que los ambientes destinados para el uso común son de 6X8 metros, “en ellas habitan entre 15 a 40 privados de libertad, no cuentan con ventilación, las duchas y los baños son compartidos y el aseo es realizado solamente los domingos”.

En San Pedro de Sacaba “se observa que la construcción es de larga data, las paredes exteriores son de adobe, requiriendo mejoras y refacciones, ya que están en mal estado”, se lee en el informe defensorial.

Además, de cada ocho que salen en libertad al mes ingresaban entre 16 a 20.

El Gobierno, con la finalidad de reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles del país, en 2020 aprobó el decreto presidencial 4226, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, e indultó a 382 personas. En 2021 esta amnistía buscaba beneficiar a más de 3.000 reclusos, entre hombres y mujeres de las diferentes cárceles del país.

Ese fue el último año que el Gobierno indultó a los reclusos, mientras tanto la población de las cárceles continúa en ascenso.