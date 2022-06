Repartidor de comida es brutalmente golpeado y agresor ahora busca un arreglo

En la ciudad de Santa Cruz, zona Equipetrol, la brutal agresión de un conductor contra un repartidor de comida quedó registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se ve el momento en que el hombre desciende de una camioneta blanca y emprende a golpes de puño y empujones al joven que se dedica a llevar pedidos en su motocicleta.

“Yo sólo estaba esperando un pedido. El señor choca su carro con la parrilla de mi moto. Se baja prepotentemente y me pide 700 dólares, yo le dije humildemente que no tenía esa plata. Baja su mujer, me quiere quitar el celular y ahí (el hombre) me brinca (golpea), me deja tirado en el suelo”, relató la víctima, identificada como Gunter Huayta.

La agresión ocurrió la noche del miércoles, cuando el hombre que manejaba la camioneta acusó al trabajador de Yaigo de haber dañado su motorizado con la motocicleta.

Sin mediar más palabras, el conductor bajó de su camioneta junto con una mujer y el primero le dio una golpiza al repartidor, hasta dejarlo tendido en el suelo, con el pedido que debía llevar desparramado en la vía.