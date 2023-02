No hay mucho desarrollo de ciberseguridad, si bien hay soluciones que las empresas aplican, si las ponemos temporalmente, están cinco o seis años atrasadas con el resto de mundo.

Hay mercados en la región que no están muy desarrollados y a los cuales no se les presta mucha atención, como Argentina, Paraguay o Bolivia, países que están atrasados por la cuestión del ancho de banda, por ejemplo. Para mí eso es un error.

Si no hubiera pasado eso, el desarrollo que estamos viendo ahora hubiera ocurrido de acá a cuatro años más.

Hay una evolución a nivel mundial con el uso de la tecnología, las personas cada vez usan más la tecnología para todo, hay una cuestión de comodidad y de reducción de costos también, pero al mismo tiempo eso hace que las personas y las empresas sean más vulnerables.

Se espera que para 2025, el 85% de las aplicaciones a nivel mundial estén en la nube y eso hace que la superficie de ataque para los cibercriminales sea mucho mayor y eso hace que, del otro lado, los “buenos”, tengamos que tener más herramientas para mantener la lucha lo más igualada posible.

Por eso es muy importante también el respeto de la información personal, si no hay ciberseguridad, la información personal de todos es vulnerable a convertirse en pública y ser utilizada como un arma por los cibercriminales. No solo la información personal, pero también la información privada de organizaciones, incluso de países va a ser vulnerable, si no se toman las medidas adecuadas.

Ya existe algo que se llama la ciberguerra, en la que algo que antes se lograba con tanques y soldados, ahora se consigue con hackers, con moneda encriptada, con ataques cibernéticos.

Pongo un ejemplo, cualquier empresa tiene toda su información, financiera, de personal, de acciones, si las tuviera, está en algún lugar de la nube o en algún servidor, supongamos que un atacante toma control de ese servidor que está en un data center o en la nube y lo encripta.

La empresa pierde acceso a esa información y desaparece, literalmente la empresa desaparece, sin importar el rubro que maneje.

Otro ejemplo, una empresa petrolera maneja sus oleoductos, sus controladores de presión a través de una red, si alguien accediera a uno de esos controladores y modifica la temperatura o la presión, eso sería un desastre, no solo por sus pérdidas económicas, sino que también podría generar un daño ecológico inmenso.

Un terrorista empezaría por eso.

Antes existía un límite de lo que era la red privada de una persona y su red pública, eso lo definía un firewall, ahora ese límite esta desdibujado.

En la pandemia mucha gente se fue a trabajar a su casa, entonces lo que hacen para conectarse desde ahí a las aplicaciones que pasan por ese firewall es una VPN, pero esa no es una solución de seguridad óptima.