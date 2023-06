“La fecha concreta del vuelo no te lo podemos decir, pero fue en febrero y el vuelo de la Boliviana de Aviación (BOA). Detenidos, no hubo hasta ahora”, fue la respuesta de la Agencia Tributaria de España al periodista Edwin Pérez de la revista Aquí Latinos, vía correo electrónico.

Luego de darse a conocer que la Administración de Aduanas de España incautó de 478 kilos de cocaína en un vuelo procedente de Bolivia, se confirmó que la aerolínea involucrada es la estatal Boliviana de Aviación (BOA); no obstante, en las últimas horas, se reveló que la casi media tonelada de droga se transportó en una aeronave alquilada a la empresa española Wamos Air.

La agencia estatal española también remarcó que lo habitual es encontrar droga en las maletas de los pasajeros, pero no en la carga aérea. En una entrevista con Fides TV, Pérez apuntó que se le informó que no se podía brindar más detalles sobre este caso, debido a que la operación está bajo “investigación judicializada”.

Durante esta misma entrevista el periodista Jhon Arandia reveló que en febrero BOA alquiló un avión a la aerolínea Wamos Air y que la aeronave de BOA no habría hecho el vuelo.

“En febrero, el avión que continuamente va a España de BOA no voló, pero ya habían pasajes comprados para ir a España y BOA no podía fallar a todos los pasajeros. Entonces, alquiló este avión (de Wamos) con todo el servicio completo para volar a España, pero el identificativo con el que voló tengo entendido que es el de Boliviana de Aviación”, dijo.

La información no fue desmentida por Pérez, quien investiga el caso del cargamento de droga en España. El reportero cuestionó que la estatal BOA no se haya constituido como denunciante para que su imagen no se vea involucrada.

“Si BOA está libre de toda culpa, no quiero ni acusar ni sancionar directamente sin tener todos los elementos, pero en aras de la buena imagen BOA debía ser el primer denunciante (...). BOA tenía tres meses para decirlo y no lo ha hecho”, expresó.

Página Siete confirmó anteriormente que el cargamento de droga que fue detectado en el aeropuerto de España, fue transportado en un vuelo de la empresa Boliviana de Aviación (BOA), procedente del aeropuerto Viru Viru.

En la investigación, algunas fuentes apuntaron como responsables del transporte de droga a uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, que prestan servicio en ese aeropuerto cruceño, por dejar pasar la mercancía pese a contar con escáner y canes antidroga.

Este medio llamó y escribió mensajes al gerente de BOA, Ronald Casso, para hablar sobre este tema. Desde la Unidad de Comunicación se anunció que se consultaría sobre el asunto, pero indicaron que no tenían reporte del caso.