El administrador de la Aduana en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, Bairon G.O.T., reveló que, una vez que se hizo público en Bolivia el caso del envío de droga a España en un vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA), las imágenes de las cámaras de seguridad de la Aduana que captaron ese hecho irregular, fueron borradas el 31 de mayo del presente.

El funcionario hizo su declaración informativa sobre este caso y contó que el 30 de mayo, una vez que se enteró por las redes sociales y las noticias del caso de envío de droga desde Viru Viru hasta Barajas (España), intentó identificar de qué vuelo se hablaba, pero no tuvo éxito porque no se tenía aún mayores detalles, según la red DTV.

Por esa razón, relató que solicitó a la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, se pueda pedir antecedentes del caso a la Aduana española.

Agregó que, la mañana del día siguiente, recibió la llamada del Director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, quien le pidió reunirse para revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la Aduana de Santa Cruz sobre este caso, debido a que las cámaras de Naabol ya no almacenaban las imágenes que datan de febrero de este año.

El funcionario señaló que informó a la presidenta de la Aduana sobre esta situación y ella le dio el visto bueno para el ingreso y verificación de las cámaras de seguridad.

Detalló que junto a Pozo y la encargada de sistema observaron las imágenes captadas sobre el contenedor en cuestión que habría llegado con carga de droga hasta España.

El administrador dijo que Pozo le brindó todos los detalles sobre ese vuelo, y de esa forma, iniciaron la revisión de las imágenes de video para tratar de identificar las cargas, el contenedor observado y el avión al que iba a ser cargado.

“Él (Pozo) vio las cámaras, inclusive sacó fotografías, algunos videos durante el seguimiento al contenedor al momento de identificar los hechos irregulares, y él estaba acompañado con el Lic. Marcos Días Mata, jefe de operaciones del aeropuerto”, refirió.

Luego, el director de Naabol se comunicó con la presidenta de la Aduana para regularizar la solicitud de esas imágenes a través de una nota con el fin de adelantarse con la investigación, mencionó.

Seguidamente el funcionario dijo que el director de Naabol alegó que iría la ciudad de La Paz a reunirse con el personal de BOA y el Ministerio de Obras Públicas para tratar este tema y retornaría el mismo día a Santa Cruz para la extracción de las imágenes junto al personal de BOA y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“Posteriormente a las 20:00 recibí la llamada del Lic. Pozo, Director Nacional de Naabol, que estaba llegando a la ciudad de Santa Cruz a horas 23:00, por lo que solicitaba ingresar a la sala de monitoreo de la Aduana Santa Cruz para recapitular el circuito que habría visto junto con la DGAC y BOA. Ante esta situación, me comunicó con la encargada de sistemas y un compañero de trabajo para poder apersonarnos en el horario enfocado y realizar la verificación junto con Naabol, DGAC y BOA, a lo que la encargada de sistema me indica que iba adelantarse para ir extrayendo las imágenes, eso fue como a las 21:40, y una vez llegó a la oficina, ella me indica que se habrían borrado las imágenes siendo que justo ese mismo día estaban las imágenes en horas de la tarde, a eso de las 14:00”, reveló el administrador de la Aduana.

Es decir que las imágenes revisadas en horas de la tarde ya estaban borradas en horas de la noche del 31 de mayo, según el funcionario.

Informó que junto a un compañero de trabajo indagaron sobre este tema e hizo conocer que él había grabado con su celular esas imágenes.

“Cuando vimos en primera instancia, me aseguré y lo grabé desde mi celular, lo cual presentaré la grabación en el transcurso de estas horas”, afirmó.

Aseveró que el personal de sistemas alegó que por la falta de capacidad de almacenamiento se estaban borrando los videos más antiguos del sistema.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, deslindó responsabilidades de esa institución en el caso del envío de una carga de droga a España a través de un vuelo contratado por BOA. La autoridad agregó que la Aduana entregó al Ministerio Público todos los documentos, videos y listas de funcionarios que participaron en el control el día del envío del cargamento.

Hace unos días, se conoció que la Administración de Aduanas de España se incautó de 478 kilos de cocaína el 12 de febrero, en un vuelo procedente del aeropuerto Viru Viru, Santa Cruz. Esa institución reportó que dicha intervención es una de las mayores de los últimos años en Barajas. Se conoce que en ese mes BOA alquiló un avión a la aerolínea española Wamos Air para hacer este vuelo.