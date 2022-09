Revelan “venta” de carpetas de coca en Yungas e implican a un diputado

Armin Lluta, expresidente de Adepcoca, indica que desde que surgió el conflicto de los productores yungueños, a más de 400 cocaleros, entre dirigentes y productores que no son militantes del MAS, les quitaron sus carpetas o permisos para comercializar coca. El Gobierno los ofrece a otros productores afines, el requisito es mostrar el carnet de militante del MAS, sostiene.

“A los que nos han suspendido nuestras carpetas debemos ser más de 400 personas”, dijo Lluta desde los Yungas. Agregó que esas sanciones se aplican especialmente a dirigentes orgánicos, prohibiéndoles comercializar coca y o imponiéndoles una serie de trabas para acceder a los permisos de venta.

Lluta dio testimonio de su caso: “Por el hecho de ser dirigente de mi sector, porque defendía los derechos de los productores, me han coartado mi derecho a comercializar coca sin haber cometido ningún delito ni infracción a la ley”.

La suspensión de su permiso se dio después de 12 meses de que en Digcoin no se le otorgó la hoja de ruta que le permita comercializar su coca. Su último permiso data de junio de 2017.

“En Digcoin me preguntaban si tenía el carnet del MAS y no tenía ese carnet. Después me decían ‘usted no puede salir porque está con sello rojo’ y no me decían los motivos siendo que no cometí ninguna infracción. Y sólo decían ‘vos hablas contra el Gobierno, si quieres salir (tener autorización) pedí perdón públicamente pero vas a estar en todas las marchas del MAS’. Así obligaban”, afirmó.

Agregó que las autorizaciones para la comercialización de coca, es decir, las carpetas, se manejan de forma política. Y ello se logra porque los permisos están bajo la tuición del Gobierno a través del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.

“Suspenden autorizaciones de comercialización de coca e incluso ofrecen su devolución a cambio de elevadas sumas de dinero, pero toda esta actividad se realiza de forma reservada”.