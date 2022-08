“Robo al vuelo”: delincuentes encuentran nuevas formas de quitar celulares en el transporte público

Muchas veces, las personas no se sientan al lado de las ventanas para evitar que alguien meta la mano y les quite el celular, pero con esta nueva forma de sorprender a los pasajeros, no importa dónde uno se ubique.

Al susto del momento se sumó la falta de empatía del policía al que se acudió para que ayude a la víctima.

“Decidí bajarme y hablar con un policía (que estaba cerca), le dije que me acababan de robar el celular y él, en modo cámara lenta, sin ningún gesto de querer ayudar –más bien como distrayéndome y haciendo hora, me preguntó cómo era el ladrón, le dije joven, con chamarra a rayas..., me respondió: ‘Más abajo, a una cuadra hay uno mayor que roba celulares’, no le respondí por razones obvias”, señaló la víctima.

Este relato es la realidad de muchas personas que son objeto de robo y no encuentran justicia, menos la devolución de su celular, que no sólo significa el equipo sino cuentas de banco, fotografías, documentos, videos y otros.

Otra las formas de operar en paradas muy concurridas, como la San Francisco, donde se estacionan minibuses con el fin de llenar los espacios vacíos para pasajeros, es que es es aprovechado para abrir la puerta lateral del vehículo y cometer el hurto.