Rodríguez quiere atender y unificar a cocaleros de Yungas

Cuidado • Gabriel Amato, dirigente de la Adepcoca tradicional, advirtió ayer a las autoridades policiales de no enviar a uniformados infiltrados, porque no se harán responsables de ellos si son identificados.

Responsabilidad. “Ya no vamos a respetar las normas, si vemos infiltrados, no nos haremos responsables, sus tenientes y capitanes no van a volver con vida”, afirmó Amato.

Movilizaciones. Los cocaleros tradicionales definían anoche qué tipo de movilizaciones harán esta y las próximas jornadas en la ciudad de La Paz para pedir la liberación del dirigente Freddy Machicado, detenido en la cárcel de San Pedro desde la pasada semana.