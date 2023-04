En una conferencia que dio este viernes en Santa Cruz, Romero afirmó que si la Policía Boliviana pretende investigar el asesinato de Sandoval lo debe hacer en coordinación con la Policía Federal de Brasil y que ese trabajo debe estar supervisado por la Unodc. De no ser así, insinuó el exministro “van a seguir protegiendo a narcotraficantes”, advirtió.

Protección policial

Con el respaldo de una fotografía que presentó en la conferencia, sin precisar las fechas en las que se dio, Romero afirmó que Sandoval tenía resguardo policial asignado por el Ministerio de Gobierno. “El teniente Hurtado, que en la planilla de la Policía aparece registrado como oficial en Tránsito de Montero (Santa Cruz)”, sostuvo.

Exigió a Del Castillo que explique si Hurtado era de la misma promoción que el teniente Rubén Aparicio, otro de los implicados en el triple asesinato de los policías en Porongo.

Romero, en tono exaltado, pidió respuestas sobre la supuesta protección a narcotraficantes a Del Castillo, al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

“La actual gestión del Ministerio de Gobierno no versa, no explica, sobre suposiciones, sobre lo que pienso o sobre las exautoridades, (...) y no vamos a responder chiquilladas”, señaló Del Castillo, el jueves, cuando se le consultó sobre las constantes denuncias realizadas por Romero en su contra.