El exministro Carlos Romero presentó este viernes un audio de supuestos magistrados del Consejo de la Magistratura que negocian cargos con el Gobierno, con el fin de proteger al narcotráfico. Incluso atribuyó que los hechos denunciados públicamente no hayan tenido ningún avance porque de por medio está el “soborno” a las autoridades judiciales.

“Por qué no pasa nada con lo que he denunciado, primero porque el narcotráfico está sobornando a jueces y fiscales y, segundo, porque los jueces y fiscales están designados por cuoteo político y eso es aberrante. A continuación, presentamos unos audios que han llegado a mi poder hace tiempo y lo estoy presentando, en el que se escucha a integrantes del Consejo de la Magistratura y al actual viceministro de Justicia, César Siles, definiendo entre cuatro paredes las nominaciones de los jueces, me imagino que lo mismo sucederá en la designación de fiscales”, afirmó Romero en conferencia de prensa.

Asimismo mencionó que uno de los actuales casos que no tendrá avance o que será “desviado” es la muerte de un policía en Santa Cruz, que presuntamente se suicidó este viernes luego de la intervención de una pista ilegal en Warnes.