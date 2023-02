“Hemos recibido el informe de la secretaría de la sala, se notificó a todas las partes presentes, nosotros estamos recibiendo constante información de la Policía hasta este momento no hemos recibido ninguna alerta que pudiese modificar el curso de la audiencia ya señalada, por tanto, no tendríamos motivo alguno para la suspensión”, respondió Núñez ante la consulta sobre si hoy se realizará la audiencia, en contacto con Unitel.

El presidente de la Sala Constitucional Tercera, Alain Núñez, afirmó este jueves que de momento no se tiene algún motivo como para suspender la audiencia de acción de cumplimiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se fijó para esta jornada para las 13:00.

“El tema es que el gobernador no se encuentra en el departamento, por lo tanto, las nuevas tecnologías contribuyen para tal efecto. Nosotros tenemos señalada para las 13 horas la audiencia, ya están notificadas las partes, esperamos que no exista ningún motivo para diferir esta audiencia. Entonces, consideramos que las condiciones están dadas para su realización”, insistió.

Ante la consulta de que si con esta acción de cumplimiento se le pueda quitar a Camacho sus derechos políticos y sobrepasar la votación del electorado cruceño, el presidente de la Sala Constitucional enfatizó que en la audiencia no se tocará el tema de la destitución del gobernador, sino la sucesión.

“Lo que debe quedar claro es que la justicia no puede definitivamente estar en contra del estado constitucional de derecho, lo que se discutirá en esta audiencia no es la destitución del gobernador, sino más bien la sucesión que puede darse, no existe ni existirá ninguna contraposición a lo que en algún momento la gente determinó en las urnas”, aseguró.

El jueves 16 de febrero pasado debía realizarse la audiencia de acción de cumplimiento, no obstante, se suspendió por segunda vez, luego de que Núñez denunciara que los vocales recibieron amenazas vía redes sociales. La primera vez se suspendió por falta de notificación, debía realizarse el 8 de febrero.

En la audiencia se debe definir si Camacho, actualmente con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, es relevado del cargo de gobernador de Santa Cruz, y en su lugar debe asumir el vicegobernador Mario Aguilera, tal como piden los asambleístas departamentales del MAS.