Sectores reciben a miles de cocaleros que conminan a cerrar el mercado ilegal

En el cuarto día de caminata, la masiva marcha de Adepcoca llegó ayer a la tranca de Urujara y se apresta a ingresar hoy a la ciudad de La Paz, donde recibirá el apoyo de al menos seis organizaciones sociales, desde gremiales alteños hasta activistas. Los miles de cocaleros yungueños conminaron al Gobierno a cerrar el mercado paralelo de Villa El Carmen hasta las 9:00.

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, dijo que se dio un plazo hasta las 9:00 para el cierre del mercado paralelo y en caso de que no se cumpla la demanda, los cocaleros tomarán acciones, según la determinación de las bases que “rebasaron” a sus dirigentes.

De forma sorpresiva, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, hizo un intento de acercamiento a las 21:30 de ayer. El plan era llegar a Urujara, donde descansaron los cocaleros, no obstante se quedó en Kalajahuira porque los dirigentes le dijeron que no garantizaban su seguridad, además porque ya era muy tarde. Agregó a la prensa que la dirigencia le indicó que consultarán a las bases si hoy dialogarán o no.

Última parada

Cuando la inmensa caravana de cocaleros llegó hasta el sector de Urujara fue recibida por los lugareños que se organizaron para darles un refrigerio caliente por el intenso frío que hace en el lugar. Cansados, muchos con ampollas en los pies, los varones y mujeres descansaron bajo las estrellas y otros en carpas.

Por lo menos unas seis organizaciones sociales, entre ellos gremiales de El Alto, plataformas ciudadanas que recolectaron dinero para los cocaleros, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), los maestros urbanos, comerciantes de Villa Fátima y transportistas a Yungas expresaron su respaldo a la movilización.

“Si el Gobierno no hace caso al pedido de los hermanos cocaleros de los Yungas que exigen el cierre de ese mercado paralelo, entonces nosotros, con las bases, vamos a apoyar con movilizaciones”, dijo el dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani.

En tanto, dirigentes de las plataformas ciudadanas anunciaron que se sumarán a la marcha desde Urujara hasta donde llegarán también para entregar el dinero recaudado de una campaña de solidaridad que realizaron.

“No sólo las plataformas estaremos presentes, también el Conade y juntas de vecinos que nos hemos organizado para hacer el recibimiento y marchar desde Urujara a La Paz”, dijo el representante de Otra Bolivia es posible, Iván Melendres.

En tanto, una de las federaciones de juntas vecinales (Fejuve) de La Paz dio un plazo al gobierno de 72 horas para que las dirigencias de Machicado y la de Arnold Alanes dialoguen y lleguen a una solución. “Desde el lunes corren 72 horas. De no ser escuchados como juntas vecinales, vamos a salir a desalojar a ambos mercados”, dijo el vicepresidente vecinal Osmar Arce.

El comandante departamental de Policía, Ismael Villca, dijo que respetarán la marcha mientras los cocaleros no utilicen explosivos.