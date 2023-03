“Yo no tengo nada que conversar doctora con usted, por favor”, dice el hombre y ella responde: “Por favor quiero que bajes del auto”, entonces él señala: “Voy a ir a ver a mi hijo, mire me está haciendo esperar con mi hijo por favor, no me perjudique. Ya ahorita voy a volver, si es mi vecina de en frente, yo voy a volver ahorita”, entonces ella expresa: “No me estés lastimando Kevin”.

El hombre insiste en cerrar la puerta de su auto y exclama: “Que le pasa oiga, de verdad, definitivamente, qué le estoy haciendo, si yo no estoy haciendo nada, le estoy diciendo que quiero ir a ver a mi familia y no tengo nada que hablar con usted señora, el hecho que yo no le conteste, aunque usted me llame 100 veces para hablar, yo no tengo la obligación”, mientras ella continúa pidiendo que se baje.