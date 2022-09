Señalan a Evo por ordenar el operativo del caso terrorismo y piden procesarlo

Luego de que se conocieran detalles del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se afirma que el 16 de abril de 2009 se cometieron ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas, opositores y analistas recordaron que el entonces presidente Evo Morales fue el que dio la orden para realizar ese operativo, por lo que pidieron al gobierno de Luis Arce iniciarle un proceso.

“(Fue) un delito encubierto por más de una década, por 13 años, donde hubo violaciones de derechos humanos. La CIDH terminó por confirmar lo que muchos ya sospechaban (...) La pregunta es muy simple: ¿Luis Arce Catacora tendrá la valentía de enjuiciar al jefe de su propio partido, al señor Evo Morales, que hoy se ha convertido en la piedra del zapato del Gobierno, de los derechos humanos, de la justicia y la democracia?”, fue la pregunta que lanzó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes.

El periódico El Deber reveló este domingo el informe de la CIDH sobre el caso, y en el que se indica que en el Hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado, e instó a que, para evitar un juicio internacional, los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano.

Página Siete también publicó ayer en sentido de que Bolivia debe responder a la CIDH por violar derechos de acusados.

“Por todo lo anterior, la CIDH concluye que la muerte de (Michael) Dwyer resulta atribuible al Estado y constituye a una privación arbitraria de la vida”, señala la nota de El Deber.

En el asalto que la Policía realizó al Hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009, fueron abatidos Eduardo Rósza Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, en tanto que Mario Francisco Tadic Astorga y Elöd Tóásó salieron con vida, aunque heridos.

Las repercusiones de la noticia del informe de la CIDH, aprobado el 21 de diciembre de 2021, no se dejaron esperar. El periodista y analista Andrés Gómez publicó en sus redes sociales: “La CIDH concluyó que el caso terrorismo fue un montaje y que hubo ejecuciones y torturas en el Hotel Las Américas por orden del Gobierno. Ese mismo día, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que él instruyó el operativo”, escribió Gómez en su cuenta de Twitter.

En las redes sociales comenzó a circular el video de Morales, acompañado por los expresidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Cuba, Raúl Castro, en el que afirma: “Tenía alguna información que estaban preparando un atentado; sin embargo, el día de ayer di instrucciones precisas al Vicepresidente de la República (Álvaro García) y mediante él al comandante de la Policía, para hacer un operativo y detener a estos mercenarios”, fueron las palabras del exmandatario el mismo 16 de abril de 2009.

Evo Morales ese día dio a entender que querían matarlo.

En tanto uno de los involucrados, el exfiscal Marcelo Soza, prófugo y refugiado en Brasil, se pronunció y señaló que Morales “es responsable por omisión o por acción de la matanza en el Hotel Las Américas, porque debió investigar la muerte de tres ciudadanos extranjeros a manos de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos (Utarc) de la Policía Boliviana”, según el reporte de Erbol.

No obstante, en una publicación hecha en su muro de Facebook ayer, Soza cuestionó la existencia del informe de la CIDH o que, de existir, éste no diga lo que se publicó en el medio cruceño. Por otro lado, también criticó a los legisladores de oposición de ese entonces por no investigar el caso.

El presidente de la Cámara de Diputados y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, evitaron pronunciarse sobre el fondo del informe de la CIDH. “En ningún momento señala (el informe) que se deba iniciar un juicio a nuestro hermano Evo Morales”, dijo Prada.

Asimismo, el exembajador ante la ONU durante la gestión de Jeanine Añez, Jaime Aparicio, escribió en Twitter: “Empiezan a desbloquearse en la CIDH los casos de graves violaciones a los derechos humanos del gobierno de Evo Morales, incluyendo detenciones arbitrarias, manipulación judicial, torturas y crímenes extrajudiciales”.