Señores de los cielos: historia del emporio aéreo de narcos

“El tipo de Beechcraft encontrado recientemente no necesita pista preparada; es por eso que se la utiliza en las zonas del Beni, del norte de La Paz y de Santa Cruz. Es propulsado a turbohélice. Las hélices son ideales en terrenos no preparados, que no necesitan pistas asfaltadas”, explica Montaño.

En diciembre del año pasado, el Gobierno informó que la empresa francesa Thales Air Systems completó la entrega de 13 radares de empleo militar y civil adquiridos para su Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, con un costo de 191.074.809 euros.

En agosto de 2016, el Ministerio de Defensa de Bolivia y la empresa europea suscribieron el contrato.

“Los primarios 3D proporcionarán una cobertura extensa y a bajo nivel, principalmente destinados a la detección de vuelos ilícitos y su uso es principalmente militar; radares primarios 2D que proporcionarán una cobertura a largo alcance de todo tipo de vuelos no cooperativos (ilícitos), para uso principalmente civil o militar. Los radares secundarios proporcionarán ayuda a la vigilancia del tráfico aéreo coorporativo, principalmente civil”, detalló el portal infodefensa.com.

Los radares alcanzan una cobertura del 100% del espacio aéreo y tienen la capacidad de identificar aquellas aeronaves que vuelan a baja altitud.

“Estamos trabajando para ponerlos en operación. Eso significa un trabajo de coordinación. Estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno para que en tiempo real tengan la información para que el Ministerio de Defensa pueda interceptar un avión que se sospeche que tenga droga e inmediatamente ellos puedan requisar”, explicó el ministerio de Defensa, Edmundo Novillo, en Cochabamba.

Pero especialistas en el tema no son optimistas. “El mantenimiento es muy caro, no habrá el presupuesto necesario. No hay técnicos capacitados, el cambio de combustible, sin contar el personal, ninguna institución puede manejarlos. Con los radares se puede detectar a los narcoaviones, pero no hay la voluntad”, opinó el abogado y experto en aeronáutica.

Otro especialista, Samuel Montaño, identificó que “no servirá tener radares si no tenemos cómo cazar a los aviones que ingresaron sin permiso. Es como tener un perro que ladra, pero no tiene dientes”.