Cándido C., conductor de un micro que atropelló y mató a un perro en la zona de La Cuchilla, en la ciudad de Santa Cruz, recibió la condena de tres años de detención por el delito de biocidio. No obstante, por ser de la tercera edad y no tener antecedentes, no irá a la cárcel.

El acusado se sometió a un procedimiento abreviado y deberá cumplir otras sanciones que se le dispuso.

En un video se evidenció que el conductor atropelló a un perro con las llantas delanteras y traseras del motorizado que conducía, y no le brindó auxilio al animal.

Pese a la condena, el conductor no será remitido a la cárcel, debido a que es de la tercera edad (68 años) y no tiene antecedentes penales.

No obstante, la justicia determinó que el acusado debe hacer trabajo comunitario en zoonosis y le prohibió, además, conducir el micro con el que trabajaba.