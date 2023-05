Benito Pinto Mendizábal de 31 años fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, luego de someterse a un juicio abreviado y admitió que es el resposable del asesinato de su abuela, Emiliana Mendizábal de 80 años.

La audiencia se llevó a cabo este viernes 19 de mayo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde el imputado confesó el crimen y pidió perdón a su familia por sus acciones.

“A toda mi familia le pido disculpas por hacer esa cosa, yo no estaba con mis cinco sentidos porque estaba todo drogado, no sabía lo que estaba haciendo, espero que me perdonen, si me están mirando mis tíos, mis tías que yo sé que están con dolor por lo que hice”, manifestó Pinto ante los medios de comunicación.

El hombre fue imputado por el delito de parricidio, por asesinar a su abuela por robarle dinero de la venta de dulces.