Sentencian a 8 años de cárcel a Jhasmani Torrico por caso consorcio

Tribunal de Sentencia No. 1 de Cochabamba dispuso este miércoles la sentencia de ocho años de prisión para Jhasmani Torrico, alias el abogado del diablo, por el caso consorcio.

De los nueve acusados en este proceso, cinco fueron condenados y cuatro absueltos. El principal acusado, Torrico fue condenado a ocho años de cárcel.

Los otros acusados son: María Anawella Torrez (cinco años de prisión), Clever Torrico (dos años y seis meses), Carlos Pacheco (tres años) y Jorge Torrico (tres años).

A la conclusión del juicio, Jhasmani Torrico explicó que el tribunal cambió la tipificación del delito de consorcio. “Se ha probado que jamás ha habido un consorcio. Con relación al cambio del delito se debe advertir lo siguiente: respeto el criterio del tribunal me parece el adecuado (...), pero en un criterio personal no existe cohecho si no se acredita la plata”, comentó a los medios.

Sobre el mismo caso, la representante distrital del Consejo de la Magistratura, Sidia Alba explicó que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo lunes.

El caso fue público en enero del 2019 cuando se difundieron videos en los cuales el abogado Jhasmani Torrico torturaba a litigantes para resolver demandas de deudas. En ese entonces el mecánico, Juan Antonio Cuéllar denunció que esos métodos del abogado se practicaban desde 2017 y se declaró víctima.