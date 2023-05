La autoridad judicial verificó que el sindicado no tiene condenas por otros casos, por lo que decidió dar curso a la medida.

Sin embargo, el juez dispuso que Lupaca, durante estos tres años, cumpla las siguientes prohibiciones: no cambiar de domicilio, no acercarse al lugar del hecho ni a las víctimas, no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas.

Lucapa es del grupo de cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) procesados por la toma violenta e incendio del “mercado paralelo” impulsado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanez.

Por este caso, también fueron procesados los dirigentes cocaleros Freddy Machicado, Cesar Apaza, entre otros.

En septiembre de 2022, los productores de Adepcoca se movilizaron desde los Yungas hacia la ciudad de La Paz con el propósito de cerrar el “mercado paralelo” instalado en la zona de Villa El Carmen, denunciando que era ilegal su funcionamiento.

Luego, el grupo de Machicado y el de Alanez se enfrentaron en esos predios, hasta que los primeros lograron tomar el control del lugar, expulsaron a quienes estaban en el interior, sacaron varios bultos de coca y se prendió fuego al inmueble.