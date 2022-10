Sepdavi: un policía dejó libre al acusado de violación a Ángela porque la aprehensión se hizo fuera del horario laboral

El responsable del Servicio Plurinacional de Asistencia de la Víctima (Sepdavi), Luis Fernando Atanasio, informó que tras la aprehensión de uno de los agresores sexuales de Ángela, la adolescente que se quitó la vida, fue un policía investigador asignado al caso quien lo liberó asegurando que no podía seguir con la aprehensión porque se ejecutó a las 6 de la mañana.

“La fiscal asignada al caso (en ese entonces) decide emitir un mandamiento de aprehensión, este mandamiento ha sido puesto en conocimiento del fiscal asignado al caso, sin embargo, la madre es la que se moviliza, es la que busca al agresor y logra dar con su paradero en Huayhuasi y hace que funcionarios policiales trasladen al agresor hasta dependencias de la Policía (...) y el asignado al caso habría referido que no podía seguir con la aprehensión porque ésta se había ejecutado a las 6 de la mañana”, dijo Atanasio en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Asimismo, indicó que esta situación fue consultada con la fiscal asignada al caso, sin embargo, son acciones contrarias a la normativa, por lo que esas irregularidades deben ser investigadas.