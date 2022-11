“Sólo pido justicia”: periodista agredido en La Guardia declara en la Fiscalía

“Me ha citado la Fiscalía para prestar nuestra declaración. Yo vengo a decir todo lo que me pasó, quiero pedir justicia, y que las personas que me causaron un daño tremendo a mi salud, que atentaron contra mi vida sin importarles que yo todo el tiempo me identifiqué como un miembro de la prensa, aparentemente eso fue lo que más les molestó y me agredieron con todo”, relató.

El periodista acudió a la Fiscalía en estado convalenciente, con muletas y un parche en la frente. Lamentó lo ocurrido, sobre todo por el actuar de los policías, quienes presuntamente resguardaban a los atacantes y no hicieron nada para protegerlo mientras él gritaba una y otra vez que era periodista.

“Me dieron con palos, con piedras, me patearon en echado, me dieron puñetes, yo todo el tiempo les decía que era de la prensa hasta que se me fue la voz, una vez que se me fue la voz perdí el conocimiento unos minutos y aparece un colega transmitiendo en vivo, que para mí él se convirtió en un ángel”, contó Rocabado.

Agregó que el periodista Franklin Cisternas fue el que lo salvó de la gente que lo estaba linchando. “La policía no quiso ayudarme, le dijeron a la Policía que me auxilien porque yo me estaba desangrando y ellos le dijeron que vayan y me boten atrás como si fuera una basura. Eso me dolió mucho porque yo conozco buenos policías, pero ese día actuaron mal y tiene que aceptarlo. Solo pido justicia, me voy a recuperar en mi casa”, finalizó.

El miércoles, la Asociación de Periodistas de La Paz y de Santa Cruz, además de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, rechazaron lo que califican como la “brutal agresión” sufrida por el periodista Rocabado por parte de grupos de choque que pertenecen a las filas del MAS cuando realizaba cobertura en La Guardia.