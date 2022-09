Soza, el fiscal que estuvo en medio de la extorsión y el “montaje” del caso terrorismo

En 2018, el exfiscal fue juzgado en rebeldía y el Tribunal 12avo de Sentencia de Santa Cruz lo condenó a 12 años de presidio, en el marco de la acusación por extorsión cuando cumplía funciones en la Fiscalía.

El caso terrorismo duró más de 11 años y el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz concluyó con la absolución de los procesados en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez que calificó el hecho como montado.

En esta semana, se conoció un informe de la CIDH relacionada con este caso. La CIDH atribuye al Estado la muerte de Michael Dywer, quien junto a Eduardo Rózsa y Arpád Magyarosi perdieron la vida durante el operativo en el hotel Las Américas. Ellos, al igual que Mario Tadic y Elöd Tóásó, fueron acusados de conformar un grupo terrorista. La instancia internacional también informó que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de torturas.

Tras conocerse este informe, el exfiscal Soza reapareció hoy en una entrevista virtual y ratificó que el escenario en el operativo en el hotel Las Américas, estaba montado y que hubo varias irregularidades al momento de la intervención policial.

“(Yo) detecté que hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen (...) Me refiero a montaje cuando, ni bien llego a Santa Cruz, se obtienen fotografías y posteriormente en la pericia balística se hace una comparación entre las fotos tomadas en el instante y con otras después del operativo. Ahí detecto irregularidades, por ejemplo, una de las armas había sido colocada ahí y otras en mochilas. Me negaron información cuando se las pedía”, indicó hoy el exfiscal en una entrevista con el programa Antes del Mediodía, de radio Fides.

Manifestó que él nunca ordenó el operativo y que llegó a Santa Cruz luego de haberse cometido el mismo.

“Yo no ordené el operativo, no hubiese permitido esas muertes. Yo llegó a Santa Cruz luego del operativo y empiezo a cuestionar y todo eso era irregular. No había orden de allanamiento, no me comunicaron nada”, manifestó.