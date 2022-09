Soza ratifica que hubo “montaje” en el escenario del operativo en el Hotel Las Américas

Marcelo Soza, el exfiscal del denominado caso terrorismo, indicó que el escenario en el operativo en el Hotel Las Américas, estaba “montado” y que hubo varias irregularidades al momento de la intervención.

“(Yo) detecté que hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen (...) Me refiero a montaje cuando, ni bien llego a Santa Cruz, se obtienen fotografías y posteriormente en la pericia balística se hace una comparación entre las fotos tomadas en el instante y con otras después del operativo. Ahí detecto irregularidades, por ejemplo, una de las armas había sido colocada ahí y otras en mochilas. Me negaron información cuando se las pedía”, indicó en una entrevista con el programa Antes del Mediodía, de radio Fides.

Manifestó que él nunca ordenó el operativo y que llegó a Santa Cruz luego de haberse cometido el mismo.

“Yo no ordené el operativo, no hubiese permitido esas muertes. Yo llego a Santa Cruz luego del operativo y empiezo a cuestionar y todo eso era irregular. No había orden de allanamiento, no me comunicaron nada”, dijo.

Soza solicitó asilo en Brasil, previo a ser condenado por la justicia boliviana a 12 años de cárcel, por el presunto delito de extorsión. Desde su asilo, manifestó que el Gobierno quería hacer de él “un chivo expiatorio” sobre el presunto caso de terrorismo.