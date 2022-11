Subprocurador enfrenta 2 denuncias por agresión a asesor de Chávez y violencia

El subprocurador de Supervisión e Intervención, Juan Clemor, enfrenta dos procesos penales ante la Fiscalía de La Paz. La primera denuncia fue presentada por el exfiscal Rodrigo Tola (actual asesor del procurador Wilfredo Chávez), quien relató que le arrojó un vaso y sufrió golpes. La segunda fue presentada por la expareja del funcionario, una abogada que lo acusa por violencia psicológica, sexual y tráfico de influencias para evitar ser investigado.

“Le golpeó con el vaso de vidrio; específicamente en los labios y en el rostro y le dio puñetes”, señala parte de la descripción del hecho en la denuncia presentada por el exfiscal.

La agresión se registró el sábado 12 de noviembre por la noche y la denuncia se presentó a las 6:50 del día siguiente. Se menciona que todo ocurrió en una fiesta realizada en un domicilio en la zona Sur de La Paz.

La segunda denuncia fue presentada el 17 de noviembre ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por la abogada Lorena B., expareja de Clemor. Ante los medios, la víctima aseguró que existen más personas afectadas por el proceder del funcionario, quien supuestamente usa su cargo e influencia política sobre policías y fiscales para que se rechacen los pedidos de investigación.

“He sufrido violencia psicológica y también sexual cuando trabajaba con él. Me daba mucha vergüenza contar todo esto, porque soy abogada y defiendo a mujeres que sufren violencia y no quise aceptar que yo también era una víctima. Tengo miedo de salir a la calle, porque sé que esta persona maneja contactos policiales en el Ministerio Público y entre las autoridades judiciales”, afirmó Lorena B.

Página Siete llamó al subprocurador para consultar su versión sobre las denuncias que fueron admitidas en la Fiscalía. El funcionario rechazó las llamadas y tampoco atendió las preguntas escritas que se le formularon.

Tampoco hubo respuesta desde la Procuraduría General del Estado, en relación con el supuesto tráfico de influencias en que el funcionario supuestamente incurre al aprovecharse de su cargo y posición política, como denunció su expareja.

Asimismo, en un audio atribuido a la esposa del procurador Chávez, ésta señala que Clemor estaría “elucubrando” por temor a una supuesta conspiración en su contra para provocar su destitución. Sin embargo, relató que la agresión al exfical Tola es un hecho grave, debido a que éste sería asesor del procurador, y que fue “recomendado” por el propio subprocurador.

En el caso de Tola, según los datos de la Contraloría General, todavía figura como funcionario en la Fiscalía de La Paz, pero desde esa institución se aseguró que fue destituido y alejado del cargo desde hace varios meses. Asimismo, se desconoce por qué el exfiscal no actualizó sus datos en su declaración jurada.

Por su parte, Lorena B. sostiene que tiene videos del acoso que sufre a través de abogados que trabajan con el subprocurador. De la misma forma, manifestó que habló con varias víctimas de hechos similares por parte de Clemor, “mujeres y hombres”, que comprometieron su apoyo si ella presentaba la denuncia.

La abogada pidió no politizar el caso y no involucrar al procurador Chávez, pero también exigió que las autoridades no protejan a Clemor y se dé curso a una investigación transparente.

La abogada relató que ambos fueron pareja desde 2007 y terminaron en 2018. Pero aseguró que todo cambió desde 2017, cuando la relación se volvió “tóxica” y comenzaron las agresiones psicológicas e “incluso sexuales”, según relató.