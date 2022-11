Subprocurador es denunciado por violencia psicológica contra su expareja

El subprocurador de Supervisión e Intervención, Kaleff Clemor, fue denunciado este viernes por el delito de violencia psicológica en contra de su expareja Lorena B. La relación de hechos refiere que la víctima es amenazada y hostigada luego de haber terminado su relación.

“Yo no quería aceptarlo cuando él me imponía violencia sexual cuando yo trabajaba en su oficina, yo lo obvié porque éramos novios y lo quería aceptar como algo normal, pero no era algo normal, desde ahí que yo quise romper esa relación”, dijo la víctima.