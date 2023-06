“No van a ser capturados, más bien, han sido liberados. En los últimos años han sido liberados y sus abogados defensores se han vuelto fiscales y los investigadores asignados a la investigación de estos casos, se han vuelto sus amigos”, aseguró Romero a tiempo de subrayar que bajo ese sistema judicial no serán capturados.

Carlos Romero, exministro de Gobierno, reveló que en Bolivia existen al menos siete clanes familiares vinculados con el narcotráfico, pero con el sistema actual de justicia no serán capturados porque sus abogados se volvieron fiscales y las autoridades asignadas a los casos son sus amigos.

La exautoridad sugirió “reactivar” el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), que implicaba la participación de jefes policiales de alta graduación de países vecinos para que operen desde Santa Cruz . Según Romero, con ese mecanismo, en el gobierno de Evo Morales, se capturó a 20 peces gordos del narcotráfico.

“Ahora el Cerian existe formalmente, pero solamente (los países) intercambian cartitas como adolescentes enamorados”, subrayó.

Además, dijo que se debe instalar una plataforma tecnológica, acompañada de un control de comando aéreo con Perú y Brasil; eso sería posible si Bolivia pone en funcionamiento los radares aéreos para controlar vuelos clandestinos.

Respecto al caso “narcovuelo”, la exautoridad subrayó que el Gobierno cuenta con los mecanismos necesarios para identificar al propietario de casi media tonelada de droga, pero no entiende por qué no lo hace, sus sospechan van a un posible encubriendo, temor a presentarlos o simplemente no quiere hacerlo.

“Lo cierto es que el Estado boliviano, a través de la Policía, Fuerzas Armadas, sus mecanismos de inteligencia, de contrainteligencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministro de Economía, tiene todos los mecanismos a su disposición para resolver el caso del envío de droga a España en unos cuantos días”, aseguró.

En el marco de las investigaciones del caso ‘narcovuelo’, existen al menos 11 personas implicadas de las cuales siete fueron capturadas y cuatro están buscadas. Los primeros fueron funcionarios de BoA, acusados de haber vulnerado el precinto de seguridad de la carga enviada a España, donde se introdujo la casi media tonelada de droga.

Sin embargo, diferentes autoridades políticas y analistas cuestionaron que desde febrero hasta la fecha no se haya logrado dar con los peces gordos del narcotráfico.

Según Romero, desde Bolivia opera una red de narcotráfico y un boliviano nacido en Sucre posiblemente sea el dueño de la droga enviada a España.