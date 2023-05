“El tema es que continuaremos (cumpliendo) la suspensión por un tiempo, para poder aclarar (las denuncias en su contra). No podemos perjudicar a la empresa (Epsas), hoy tenemos reunión con los gerentes para coordinar y que se pueda brindar todo el apoyo al suplente que estamos dejando, porque lo que más nos interesa es garantizar el suministro de agua, con las perforaciones de pozos, porque realmente tuvimos un año seco”, explicó Iraizos este martes a Página Siete .

Al margen de la revelación del mallku de Hampaturi, que fue la que terminó de generar la suspensión de Iraizos, se conocieron más denuncias de corrupción en su contra, relacionadas a presuntas extorsiones a empresas, compras con sobreprecio y despidos injustificados. Desde hace tres semanas, Página Siete buscó la versión de Iraizos, directores de Epsas involucrados y los encargados de Transparencia en esa entidad, pero la unidad de Comunicación no dio lugar a entrevistas ni contactos con los funcionarios.

En la misma grabación se termina de explicar: “La directora administrativa le va a llamar a la empresa y le va a decir, ‘todavía no va a salir el pago porque el jefe de gabinete (de Epsas o el MMyA) quiere revisar (las obras que entregaron). Un fundamento técnico puede ser eso, que el jefe de gabinete quiere revisar, inmediatamente nos van a llamar (los representantes de la empresa, para reclamar) lo que estamos haciendo paralizar, para que nos den ese quibo (dinero). Ellos quieren dar 7.000 dólares, solo por (autorizar) pagar. Entonces el Monti, vos y yo, veremos cómo quiere repartir (el dinero), el Monti se tiene que llevar más (dinero), ya veremos eso”, finaliza la explicación.

“La situación es la siguiente. La empresa ya ha firmado el contrato, pero los de Bienes tienen que darle la orden de proceder; entonces, los de Transparencia han enviado (el trámite) a los de Bienes (para preguntar) si no hay ninguna observación. Luego (el trámite) va a volver a Transparencia y tienen que decir ‘sí, no hay ninguna observación’, y se dará la orden de proceder”, se escucha decir en el audio atribuido al interventor.

Respuestas de Iraizos

Sobre el presunto soborno, Iraizos confirmó a Página Siete que presentó la denuncia contra el mallku Choque, quien, según le informaron, fue destituido de ese cargo en su comunidad y ya no es su representante, porque admitió que los 20.000 bolivianos no le fueron entregados por él. “Son falsedades”, aseguró y espera que la justicia notifique a Choque en el proceso por calumnias.

Sobre los audios, señaló que son grabaciones manipuladas de conversaciones que tuvo en 2020, cuando él no era interventor. Aseguró que, en 2021, con ayuda del entonces comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, investigaron la procedencia del audio y se estableció que la difusión de los videos con los audios se dio desde el computador de un exfuncionario del área informática en Epsas, al que se desvinculó por ese motivo.

“Es un audio de 2020, han tenido la habilidad de hacer un montaje, esto fue investigado por los cibernautas el 2021, porque pusimos en conocimiento del comandante de la Policía. Se ha hecho la investigación y se evidenció que el señor Dagoberto Condori generaba estos montajes”, manifestó Iraizos.

Sin embargo, explicó que esa “investigación” no fue dirigida por la Fiscalía y no hubo una denuncia formal, por lo que no hay informes oficiales sobre esas pericias. Pidió que, si existen irregularidades supuestamente cometidas por él, éstas deben ser informadas ante las autoridades correspondientes con las pruebas respectivas.

El pasado viernes, Iraízos declaró a los medios de comunicación que desde el 24 abril estaba con una baja médica y sólo había regresado a su cargo para aclarar las denuncias en su contra, pero este martes confirmó que continúa suspendido del cargo. Hasta el momento, el interventor no fue notificado con una denuncia formal en su contra.